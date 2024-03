CdS | Sarri si complimenta con i giocatori dopo il Milan: ora il Bayern

Non è da considerarsi un fallimento completo, tutt'altro. L'ultima disfatta subita dalla Lazio contro il Milan si distingue nettamente da quelle patite di fronte ad Atalanta e Fiorentina, sia per le decisioni arbitrali, piuttosto discutibili, di Di Bello, sia per la qualità della prestazione messa in mostra sul campo. L'impressione generale è incoraggiante e Sarri ha manifestato grande soddisfazione: nonostante non abbia rilasciato dichiarazioni pubbliche dopo il match, ha espresso in privato i suoi complimenti ai giocatori.

Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, la formazione ha affrontato i rossoneri con coraggio e determinazione, non arrendendosi mai. Adesso, però, è già il momento di volgere lo sguardo verso la prossima sfida contro il Bayern Monaco: è essenziale rigenerarsi in vista del viaggio in Germania. Le vere preparazioni prenderanno il via oggi a Formello alle 15:00 (ieri si è tenuta solamente la consueta sessione di recupero). Gli unici assenti saranno Rovella e Patric: il primo è fuori gioco da dopo la partita contro il Cagliari a causa di pubalgia, mentre il secondo ha problemi all'area pubica e auspica di tornare disponibile almeno per la panchina. Per quanto riguarda i tifosi presenti sugli spalti dell'Allianz Arena, si prevede che circa 3400 sostenitori della Lazio faranno il viaggio. C'è l'auspicio di assistere allo stesso atteggiamento combattivo dimostrato contro il Milan, un aspetto che i fan biancocelesti hanno particolarmente apprezzato, ringraziando i giocatori al termine dell'incontro. La Champions League offre sensazioni uniche, e la Lazio è chiamata a confermare il risultato di 1-0 ottenuto nell'incontro di andata.