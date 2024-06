Pellegrini sull'addio al calcio di Bonucci: "E' stato un onore condividere il campo con te. Ti auguro il meglio"

Il difensore ex Juventus, Leonardo Bonucci, qualche giorno fa ha annunciato il suo addio al calcio giocato. Dopo una grande carriera piena di successi con la maglia bianconera, il difensore ha chiuso la sua storia calcistica in forza al Fenerbahce dopo essersi trasferito dall'Union Berlino nel mercato di gennaio. Luca Pellegrini, suo ex compagno alla Juventus, ha scritto parole d'amore riguardo l'addio di Bonucci dal calcio giocato. Queste le sue parole

Il messaggio social di Pellegrini a Bonucci

Grazie Leone, per quello che mi hai lasciato, per le parole, dirette sempre, da uomo vero. E' stato un onore condividere il campo con te. Ti auguro il meglio per la persona che sei, e per la passione e la determinazione che ti ha sempre contraddistinto. Sei un esempio. Ah, ti voglio bene amico mio

La storia Instagram di Pellegrini a Bonucci