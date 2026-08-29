LIVE

Primavera Live | Lazio-Albinoleffe 5-1: arriva anche il gol di Serra

Segui la Live scritta del match tra Lazio Primavera e Albinoleffe qui su www.LazioPress.it

Beniamino Civitelli /
Formello, Stadio Fersini - Via onefootball (Photo by Paolo Bruno/Getty Images)
Formello, Stadio Fersini - Via onefootball (Photo by Paolo Bruno/Getty Images)

Segui la Live scritta del match tra Lazio Primavera e Albinoleffe qui su www.LazioPress.it

Beniamino Civitelli /

Dopo la vittoria sul campo del Lecce nella prima giornata di campionato, la Lazio Primavera è pronta a fare il suo esordio tra le mura amiche del Centro Sportivo di Formello, dove sfiderà l'Albinoleffe neopromosso.

CLICCA QUI E SEGUI LAZIOPRESS.IT ANCHE SU INSTAGRAM

Segui la Live scritta del match tra Lazio Primavera e Albinoleffe qui su www.LazioPress.it.

Le formazioni ufficiali

LAZIO U20: Pannozzo; Ciucci, Galassi, Santagostino, Battisti, Canali, Pernaselci, Trifelli, Serra, Montano, Avram. 

A disp.: D'Alessio, Milillo, Gatto, Zanagari, Stornelli, Boccardelli, Eone, Ferrante, Touray, Mecozzi, Riggi.

All.: Francesco Punzi

 

ALBINOLEFFE U20: Carrara, Brambilla, Rinaldi, Morstabilini, Forattini, Gamba, Pascali, Di Palma, Delcarro, Riboni, Scaldaferri.

A disp.: Bombassei, Belotti, Ceresoli, Duranti, Esposti, Regonesi, Biffi, Isgro, Montanelli, Minneci, Coseraru.

All.: Massimiliano Maffioletti

Il Live del match

  • 47'
    break_start
    Condividi Link

    Termina il primo tempo

    Finisce il primo tempo. Frazione di gioco sfavillante con bel 6 gol totali. Dopo i primi 45' la Lazio è avanti 5-1.

  • 45'
    whistle
    Condividi Link

    Tempo di recupero

    Assegnati due minuti di recupero

  • 42'
    goal
    Condividi Link

    GOL LAZIO

    Sugli sviluppi di un corner arriva il gol di Serra che con una bella conclusione trova il suo secondo gol in questo campionato.

  • 39'
    goal
    Condividi Link

    GOL LAZIO

    Tripletta personale di Montano!

  • 37'
    offside
    Condividi Link

    Gol annullato alla Lazio

    Canali serve Serra tutto solo in area, posizione però di offside dell'assistman

  • 33'
    Condividi Link

    Occasione Albinoleffe

    Bel cross di Pascali che trova la testa di Riboni, palla che però termina alta.

  • 30'
    Condividi Link

    Occasione Lazio

    Montano è una furia, si libera sulla sinistra e serve Serra ina rea, che con il suo piede debole spara fuori da buona posizione. Poteva fare di più qui il capitano biancoceleste.

  • 25'
    whistle
    Condividi Link

    Cooling break

    Le due squadre si rinfrescano dopo i primi 25' di gioco

  • 15'
    Condividi Link

    Inizio di partita folle

    15' frenetici a Formello con bel 4 gol segnati in questo lasso di tempo. Parziale che si attesta momentaneamente sul 3-1.

  • 15'
    goal
    Condividi Link

    GOL LAZIO

    Partita scoppiettante a Formello, immediata risposta della Lazio con Montano che trova la sua doppietta personale grazie ad una bella girata in area su assist di Santagostino.

  • 13'
    goal
    Condividi Link

    Gol Albinoleffe

    Si addormenta la difesa della Lazio, Gamba trova un bel tracciante per Rinaldi che tutto solo deve solo spingere in rete.

  • 10'
    goal
    Condividi Link

    RADDOPPIO LAZIO

    Conclusione improvvisa di Montano con il mancino dal vertice dell'area destro. Traiettoria rasoterra che si insacca all'angolino lontano. 

  • 7'
    goal
    Condividi Link

    GOOOOL LAZIOOOO

    La sblocca Pernaselci con un bel colpo di testa sugli sviluppi di un corner

  • 4'
    Condividi Link

    Occasionissima Lazio

    Perde palla l'Albinoleffe in impostazione, Canali è bravo ad approfittarne e si invola verso la porta. A tu per tu con il portiere però tira clamorosamente fuori. Un pizzico di egoismo visto che c'era Serra tutto solo a porta vuota.

  • 1'
    shot_saved
    Condividi Link

    Occasione Lazio

    Ci prova subito la Lazio, Serra si libera dal limite dell'area, ma la sua conclusione è centrale

  • 1'
    match_started
    Condividi Link

    Inizia il match

    Muove il primo pallone di gioco l'Albinoleffe

Formello | Le mosse anti-Genoa. Cancellieri e Romagnoli in gruppo, Ratkov in disparte