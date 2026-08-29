Primavera Live | Lazio-Albinoleffe 5-1: arriva anche il gol di Serra
Segui la Live scritta del match tra Lazio Primavera e Albinoleffe qui su www.LazioPress.it
Segui la Live scritta del match tra Lazio Primavera e Albinoleffe qui su www.LazioPress.it
Dopo la vittoria sul campo del Lecce nella prima giornata di campionato, la Lazio Primavera è pronta a fare il suo esordio tra le mura amiche del Centro Sportivo di Formello, dove sfiderà l'Albinoleffe neopromosso.
Segui la Live scritta del match tra Lazio Primavera e Albinoleffe qui su www.LazioPress.it.
Le formazioni ufficiali
LAZIO U20: Pannozzo; Ciucci, Galassi, Santagostino, Battisti, Canali, Pernaselci, Trifelli, Serra, Montano, Avram.
A disp.: D'Alessio, Milillo, Gatto, Zanagari, Stornelli, Boccardelli, Eone, Ferrante, Touray, Mecozzi, Riggi.
All.: Francesco Punzi
ALBINOLEFFE U20: Carrara, Brambilla, Rinaldi, Morstabilini, Forattini, Gamba, Pascali, Di Palma, Delcarro, Riboni, Scaldaferri.
A disp.: Bombassei, Belotti, Ceresoli, Duranti, Esposti, Regonesi, Biffi, Isgro, Montanelli, Minneci, Coseraru.
All.: Massimiliano Maffioletti
Il Live del match
-
47'
Termina il primo tempo
Finisce il primo tempo. Frazione di gioco sfavillante con bel 6 gol totali. Dopo i primi 45' la Lazio è avanti 5-1.
-
45'
Tempo di recupero
Assegnati due minuti di recupero
-
42'
GOL LAZIO
Sugli sviluppi di un corner arriva il gol di Serra che con una bella conclusione trova il suo secondo gol in questo campionato.
-
39'
GOL LAZIO
Tripletta personale di Montano!
-
37'
Gol annullato alla Lazio
Canali serve Serra tutto solo in area, posizione però di offside dell'assistman
-
33'
Occasione Albinoleffe
Bel cross di Pascali che trova la testa di Riboni, palla che però termina alta.
-
30'
Occasione Lazio
Montano è una furia, si libera sulla sinistra e serve Serra ina rea, che con il suo piede debole spara fuori da buona posizione. Poteva fare di più qui il capitano biancoceleste.
-
25'
Cooling break
Le due squadre si rinfrescano dopo i primi 25' di gioco
-
15'
Inizio di partita folle
15' frenetici a Formello con bel 4 gol segnati in questo lasso di tempo. Parziale che si attesta momentaneamente sul 3-1.
-
15'
GOL LAZIO
Partita scoppiettante a Formello, immediata risposta della Lazio con Montano che trova la sua doppietta personale grazie ad una bella girata in area su assist di Santagostino.
-
13'
Gol Albinoleffe
Si addormenta la difesa della Lazio, Gamba trova un bel tracciante per Rinaldi che tutto solo deve solo spingere in rete.
-
10'
RADDOPPIO LAZIO
Conclusione improvvisa di Montano con il mancino dal vertice dell'area destro. Traiettoria rasoterra che si insacca all'angolino lontano.
-
7'
GOOOOL LAZIOOOO
La sblocca Pernaselci con un bel colpo di testa sugli sviluppi di un corner
-
4'
Occasionissima Lazio
Perde palla l'Albinoleffe in impostazione, Canali è bravo ad approfittarne e si invola verso la porta. A tu per tu con il portiere però tira clamorosamente fuori. Un pizzico di egoismo visto che c'era Serra tutto solo a porta vuota.
-
1'
Occasione Lazio
Ci prova subito la Lazio, Serra si libera dal limite dell'area, ma la sua conclusione è centrale
-
1'
Inizia il match
Muove il primo pallone di gioco l'Albinoleffe