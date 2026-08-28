Formello | Le mosse anti-Genoa. Cancellieri e Romagnoli in gruppo, Ratkov in disparte

È andato in scena al Centro Sportivo di Formello l'allenamento a porte aperte della Lazio.

L'allenamento della Lazio

Dopo una prima fase di attivazione e riscaldamento, Gattuso consegna i fratini ai giocatori mischiando parecchie le carte. Le due coppie di centrali provate sono Provstgaard-Doekhi e Sutalo-Romagnoli. In vista del Genoa, Mandas è sicuro tra i pali, Floriani si candida per una maglia da titolare sulla destra, mentre Doekhi e Provstgaard saranno al centro della difesa con Pedraza a chiudere il quartetto difensivo in vantaggio su Tavares, che ha comunque svolto tutto l'allenamento. A centrocampo ci sarà il tridente titolare Frattesi, Rovella e Taylor. Davanti Isaksen è in vantaggio su Cancellieri con Zaccagni sulla sinistra e Dia al centro dell'attacco con Pinamonti pronto ad entrare in campo

Ratkov a parte

Dopo il riscaldamento Ratkov insieme a Bordon e Serra si sono allontanati dalla squadra osservando gli altri impegnati nella partitelle. Chiaro indizio che l'attaccante serbo non è considerato da Gattuso.