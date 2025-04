“CUR in campo”, l’ex Stefano Fiore parteciperà all’evento: i dettagli

Gli anni di Stefano Fiore alla Lazio rappresentano un capitolo intenso e significativo della sua carriera, segnato da ambizione, sfide e momenti memorabili. La sua esperienza biancoceleste, vissuta tra luci e ombre, riflette non solo il percorso di un calciatore, ma anche quello di una squadra in continua evoluzione.



Il 6 giugno ci sarà l’evento “CUR in campo” a Foggia, presso lo Stadio Pino Zaccheria: Stefano Fiore sarà un partecipante di questa manifestazione.

Foggia 11 Aprile 2025 - CUR in campo è l’innovativo format ideato e organizzato da Idea Lab , quest’anno in collaborazione con F.d. Service e con il patrocinio del Comune di Foggia, che consentirà ai tifosi di vivere il sogno più grande: diventare calciatori professionisti per un giorno giocando assieme ad alcune delle più grandi leggende del passato.

Dopo il successo delle prime due edizioni al Benito Stirpe di Frosinone, quest’anno l’evento sbarca allo stadio Pino Zaccheria di Foggia e l’appuntamento è fissato per il prossimo 6 giugno.

Per diventare protagonista di una giornata unica, aggiudicandosi un posto tra i titolari, si potrà partecipare all’asta online direttamente sul sito curincampo.it , la cui data di apertura sarà comunicata prossimamente sui canali social dedicati all’evento.

Come ogni anno, l'obiettivo principale sarà quello di unire la passione per lo sport alla beneficenza. Proprio per questo motivo tutto il ricavato dell’asta verrà donato a progetti di solidarietà promossi da associazioni legate direttamente al territorio ospitante l’evento.

La passione e il calore di una città amante del calcio come Foggia sarà la cornice perfetta per una serata speciale da vivere insieme, dove anche chi siederà sugli spalti avrà la possibilità di dare il proprio contributo e allo stesso tempo ammirare da vicino alcuni dei calciatori italiani più rappresentativi e importanti della storia.

Sul sito vivaticket.com dalle ore 18 dell’11 Aprile 2025 sarà possibile acquistare i biglietti per assistere dal vivo alla manifestazione o incontrare i propri idoli in un “Meet and Greet” esclusivo a poche ore dal fischio di inizio della partita.

La terza edizione di “CUR in campo” sta arrivando e presto saranno svelati i nomi delle leggende.

Restate connessi!