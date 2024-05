Social, Marchetti e Ledesma ricordano il 26 maggio: "Emozioni che vivi per sempre" - FOTO

Il 26 maggio è per sempre. Quella Coppa Italia, vinta 11 anni fa contro la Roma, ha mandato in paradiso tutto il popolo biancoceleste, che ancora oggi celebra i protagonisti del 2013. La squadra allenata da Petković, nonostante i deludenti risultati in campionato, è riuscita a penetrare nel cuore dei tifosi grazie a quell'impresa firmata Lulic, entrata nella storia eterna delle stracittadine della Capitale.

Il ricordo di Marchetti

Il portiere di Bassano del Grappa, oggi 41enne, fu uno dei principali protagonisti di quella cavalcata grazie ai suoi molti interventi provvidenziali tra i pali. Quest'oggi, attraverso il proprio profilo Instagram, ha pubblicato una foto commemorativa della squadra al momento della premiazione, mentre alza al cielo la Coppa. Nella didascalia dell'immagine ha voluto aggiungere:

“Ci sono emozioni che vivi per sempre…26 maggio 2013”

Di seguito il post:

Il ricordo di Ledesma

Anche il capitano biancoceleste del tempo, Christian Ledesma, ha voluto esternare tutta la sua gioia ricordando questo grande traguardo raggiunto 11 anni fa. Attraverso il proprio profilo Instagram, ha pubblicato due storie ritraenti la maglia celebrativa utilizzata per l'occasione e una sua foto sotto la Curva Nord scattata nel post partita. Di seguito le due immagini pubblicate da Ledesma: