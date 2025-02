Pellegrini perdonato? Il terzino vede l'Inter in Coppa Italia

Clamorose novità da Formello. Da oggi infatti rimbalza la notizia che in casa Lazio può esserci un reintegro importante. Parliamo di Luca Pellegrini, terzino sinistro che fino a poco tempo fa era considerato un'ottima alternativa al portoghese Nuno Tavares, poi come tutti ben sappiamo è successo qualcosa, qualcosa si è rotto ma mai sono uscite versioni ufficiali a riguardo. Probabilmente il giocatore ha creato problemi in ambito disciplinare o comunque dal punto di vista dell'atteggiamento ma nelle ultime ore qualcosa è cambiato in vista della sfida contro l'Inter in Coppa Italia.

La novità su Pellegrini

Nelle ultime ore al quartier generale di Formello sono andate in scena le prove tattiche prima del match di Coppa Italia contro l'Inter di Simone Inzaghi. Mister Baroni ha dato segnali ben chiari sugli undici uomini che scenderanno in campo a San Siro. Si parte dall'importante conferma tra i pali, dopo un periodo non positivo di Provedel ne approfitta il giovane Mandas, il portiere greco a Venezia ha giocato una buona gara mettendosi in evidenza con una grande parata che ha salvato il risultato. Nella linea difensiva arrivano delle novità, ben 2 che rispondono al nome di Gigot come centrale e di Luca Pellegrini sulla fascia sinistra, il terzino italiano non ha problemi di lista a differenza del campionato e dell'Europa League. I due pilastri in mediana saranno Guendouzi e Rovella. Altra ipotetica sorpresa è l'attacco, la prima punta dovrebbe essere Tchaouna con alle spalle il trio Isaksen, Dia e capitan Zaccagni.

Le probabili formazioni

INTER (3-5-2): Martinez; Pavard, De Vrij, Bisseck; Darmian, Zielinski, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Taremi, Arnautovic

LAZIO (4-2-3-1): Mandas; Lazzari, Gigot, Gila, Pellegrini; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Zaccagni, Tchaouna