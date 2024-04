MOVIOLA | Juventus-Lazio, il VAR toglie il penalty concesso da Massa per fuorigioco di Cambiaso

La Juventus si aggiudica la Semifinale d'andata di Coppa Italia contro la Lazio. I bianconeri, all'Allianz Stadium di Torino, si sono imposti per 2-0 sulla squadra di Tudor, grazie alle reti di Chiesa e Vlahovic nel secondo tempo. La sfida è stata diretta dal signor Davide Massa della sezione di Imperia, coadiuvato dagli assistenti Meli e Alassio, con Rapuano come quarto uomo. Al V.A.R. Di Paolo, mentre Abisso è stato l'A.V.A.R.

Dal rigore tolto alla Juventus al primo giallo della gara: le situazioni del primo tempo

Nella prima frazione di gioco, il primo episodio della gara arriva all'11esimo: il centrocampista della Lazio Vecino colpisce in area di rigore Cambiaso. L'arbitro Massa concede subito il calcio di rigore a favore della Juventus ma, prima di far battere il penalty, viene richiamato al monitor dal VAR: dopo la review, il direttore di gara cancella il calcio di rigore per la squadra bianconera, perché il calciatore della Juventus Cambiaso era in posizione di fuorigioco in partenza di azione.

Successivamente, al 37esimo di gioco, arriva il primo cartellino giallo della gara. Gatti interviene fallosamente in ritardo sul biancoceleste Isaksen: il direttore di gara concede il calcio di punizione ed ammonisce il calciatore bianconero. Cartellino giallo pesante per Gatti visto che, diffidato, sarà costretto a saltare il match di ritorno allo Stadio Olimpico di Roma. Prima di mandare le squadre negli spogliatoi, l'arbitro Massa ha concesso due minuti di recupero.

Le due reti decisive della Juventus e il secondo giallo della gara: gli episodi del secondo tempo

Nella ripresa di gioco interviene poche volte l'arbitro Massa. Al 50esimo la Juventus passa in vantaggio grazie a Chiesa, mentre al 64esimo arriva il raddoppio con Vlahovic. All'85esimo invece arriva il secondo ed ultimo cartellino giallo della gara, sempre in casa Juventus: Weah interrompe fallosamente la ripartenza biancoceleste manovrata da Felipe Anderson, con il direttore di gara che lo ammonisce. Prima del triplice fischio, Massa ha concesso cinque minuti di recupero.