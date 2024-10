PRIMAVERA 1 | Le FORMAZIONI UFFICIALI di Lazio-Sampdoria

La Lazio Primavera ospita a Formello la Sampdoria nella nona giornata di Campionato U20, dopo la bella vittoria nella scorsa giornata per 2-1 contro l'Hellas Verona si proverà a replicare provando a sfruttare le mura amiche. La Sampdoria dal canto suo vorrà provare a smuoversi in classifica per togliersi dalla posizione scomoda in cui si trova ora in classifica.

Le formazioni ufficiali

LAZIO

(4-3-3): Renzetti; Zazza, Bordon, Petta, Milani; Di Tommaso, Nazzaro, Munoz; Serra, Sulejmani, Balde.

A disp.: Bosi, Ferrari, Gelli, D'Agostini, Bordoni, Farcomeni, Bigotti, Pinelli, Marinaj, Labranca, Battisti.

All.: Stefano Sanderra

SAMPDORIA

(3-4-3) Scardigno; Malanca, D'Amore, Zeqiraj; Sa Gomes, Casalino, Valisena, Ovalle, Forte, Leonardi, Ntanda.

A disp.: Ceppi, Gioiannini, Sava, Ofoma, Giolfo, Chiesa, Cavallaro, Papasergio, Bacic.

All.: Alessandro Lupi









Designazione arbitrale

Arbitro: Antonio Liotta (sez. Castellammare di Stabia)

Assistenti: Carmine De Vito - Luigi Ingenito