Sfida bella e importante quella valevole per la 14° giornata di Campionato Primavera 1 che va in scena al Viola Park tra Fiorentina e Lazio con entrambe le squadre motivate a fare bene per i rispettivi obiettivi. Dopo il pareggio contro il Lecce nella scorsa giornata, i ragazzi di Mister Sanderra hanno l'opportunità di strappare punti su un campo pesante come quello di Firenze, la sfida promette spettacolo!

Seguite il live della partita insieme a noi

Fiorentina (4-2-3-1)

Vannucchi; Trapani, Baronceli, Elia, Scuderi; Harder, Ievoli, Braschi, Rubino, Caprini, Tarantino

LAZIO (3-5-2)

Renzetti, Ferrari, Bordon, Gelli, Di Tommaso, D'Agostini, Bordoni, Balde, Pinelli, Zazza, Milani

Il LIVE del match