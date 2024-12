Calciomercato Lazio, retroscena Isaksen: il Napoli ci provò

Sono passate poche ore dal triplice fischio finale tra Napoli e Lazio. Il nome sulla bocca di tutti, felici e non, è lui, Gustav Isaksen, l'uomo match che ha deciso la gara regalando tre punti ai capitolini con un sinistro pazzesco dalla distanza. Nelle ultime ore è emersa una notizia che forse farà mangiare le mani a tanti tifosi napoletani. Il Napoli era fortemente interessata a portare il danese in Italia. Non se ne fece nulla e nel calciomercato dell'estate 2023 fu la Lazio a rinforzare la sua rosa con l'acquisto del classe 2001.

I dettagli dell'interessamento del Napoli

L'ala danese avrebbe potuto giocare questa partita vestendo l'altra maglia. Ai tempi del Midtjylland, infatti, era un obiettivo di mercato del club di De Laurentiis. Nel febbraio 2023 era stato il giornalista campano Raffaele Auriemma ai microfoni di Tele A a rivelarlo, spiegando che "Cristiano Giuntoli è interessato a Gustav Tang Isaksen: credetemi, è un vero fuoriclasse. Sa fare tutto e ha più qualità di Matteo Politano. Arriverebbe se partisse Hirving Lozano. Secondo me Lozano sarà ceduto a fine stagione perché guadagna 4.5 milioni di euro a stagione e ha scadenza nel 2024 e certi costi non sono più sostenibili”. Alla fine, però, non se n'è fatto nulla. Anzi, è stata la Lazio a portarselo a casa nell'estate 2023 dopo le sue grandi prestazioni in Danimarca. E ieri sera proprio Isaksen ha messo il suo timbro sul big match del Maradona.

Gli altri club su di lui prima dello sbarco a Roma

La Lazio acquistò Isaksen nel calciomercato estivo del 2023. La società biancoceleste sborsò ben 12 milioni di euro più bonus ( 4 in totale e massimo da raggiungere ) per convincere il Midtjylland a lasciar partire il suo talento. Il giocatore danese aveva attirato diversi interessamenti, tanti furono i sondaggi. Quelli italiani rispondono al nome del Napoli, come già detto, altro club molto interessato fu il Milan, per diverse settimane il suo nome era nei radar, poi i rossoneri affondarono il colpo su Chukuwueze. Anche la Fiorentina ebbe un timido interessamento, circolò più volte il nome di Isaksen accostato alla maglia viola.