PRIMAVERA | Le formazioni ufficiali di Fiorentina-Lazio

Dopo il pareggio casalingo contro il Lecce, la Lazio Primavera torna in campo oggi pomeriggio alle 16:30 al Viola Park per affrontare la Fiorentina in una sfida ad alta quota, valida per la 14° giornata di Primavera 1. I biancocelesti di Stefano Sanderra, attualmente 7° con 23 punti, sono chiamati a un impegno tosto contro una delle squadre più in forma del campionato. Una vittoria consentirebbe alla Lazio di avvicinarsi sensibilmente ai piani alti della classifica, portandosi a -1 proprio dai viola.

La Fiorentina dal canto suo scenderà in campo con l’obiettivo di riconquistare la vetta della classifica, al momento occupata dal Sassuolo, e proseguire la striscia di vittorie consecutive. I viola, secondi con 27 punti, puntano a sfruttare il fattore campo per ottenere il massimo risultato.

I due allenatori hanno appena diramato le formazioni ufficiali:

