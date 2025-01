Roma-Lazio, Boniek elogia la Ranieri e attacca Baroni: il post

La Lazio subisce una sconfitta nel derby contro la Roma, che si è dimostrata più abile nell'adattare la propria strategia alle sue caratteristiche di gioco. I giallorossi, pur mostrando limiti nella gestione delle vittorie, sembrano aver trovato un nuovo punto basso. Questo perché la giornata è stata segnata da un tweet su X dell'ex calciatore romanista Zibi Boniek, che ha pubblicato un messaggio con il seguente contenuto.

Queste le sue parole:

Lazio gioca bene, ma Sir Claudio impostato la squadra alla grande. Pressing basso, contropiede e 2-0 alla fine. Grande spettacolo.. Bellissimo il gol del Capitano. Si va avanti".

Non soddisfatto, l'ex calciatore polacco ha pubblicato anche una foto che lo ritrae insieme a Baroni, entrambi con la maglia della Roma, accompagnata dalla scritta

"Daje Barò"

Nulla di problematico, se non fosse per il fatto che Boniek ricopre il ruolo di vicepresidente della UEFA. Esporsi in questo modo è decisamente poco professionale e di cattivo gusto, ma, d'altra parte, atteggiamenti del genere sembrano essere una consuetudine in casa giallorossa. Resta da vedere quale sarà la reazione della UEFA a questo comportamento.

Di seguito il post: