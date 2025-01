MOVIOLA | Il derby dei cartellini, ma Pairetto per qualcuno chiude un'occhio

La 19ª giornata di Serie A Enilive ha visto sfidarsi all'Olimpico Roma e Lazio nel primo derby della capitale di questa stagione. La designazione arbitrale ha assegnato la direzione della gara in primis al signor Marco Guida, salvo poi essere sostituito da Luca Pairetto della sezione di Nichelino, affiancato dagli assistenti Alassio e Rossi; Chiffi è stato il IV ufficiale mentre Mazzoleni e Pezzuto sono stati indicati nei ruoli di VAR e AVAR.

Di seguito la moviola del match.

Depositphotos

Primo tempo

Nessuna nota particolare da segnalare nella prima frazione di gara. Sfida che si mette subito male per la Lazio, con la squadra che ne risente e si innervosisce: tanti i gialli estratti da Pairetto, ben 3 per i biancocelesti. Corrette le ammonizioni per Castellanos, Gila e Zaccagni, con gli ultimi due che erano diffidati e salteranno la partita con il Como. Lato Roma, giusta la sanzione anche per Saelemaekers.

Secondo tempo

Nel secondo tempo Mancini è intoccabile e non può ricevere il cartellino giallo nonostante 5 falli uguali da dietro su Zaccagni, mentre Rovella ci mette un secondo a ricevere la sanzione.

Verso il 70' scoppiano due risse che Pairetto placa ammonendo Dybala e Dia, mentre Paredes riesce a ad entrare nella lista dei cattivi soltanto al 78' dopo un fallaccio su Castellanos nonostante una ripresa passata a provocare. Nel finale ancora risse: fioccano cartellini e arriva il rosso a Castellanos.

A primo impatto l'espulsione per l'argentino era sembrata del tutto fantascientifica, ma riguardando l'azione si vede che con i tacchetti colpisce volontariamente lo stinco di Hummels. Il tedesco reagisce prendendo per il collo l'attaccante biancoceleste, ma per Pairetto questo non vale neanche un cartellino giallo per l'ex Borussia Dortmund.

Nel complesso una partita non facile da gestire per Pairetto, ma alcuni giocatori della Roma sono sembrati immuni da sanzioni, permettendo a questi ultimi di poter mantenere lo stesso atteggiamento scorretto per tutti e 90 i minuti e quasi incentivandoli a provocare gli avversari, che poco intelligente hanno puntualmente abboccato ogniqualvolta.