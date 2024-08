PRIMAVERA | Di Tommaso nel post-partita a LSC: "Partita difficile. Importante la nostra forza mentale"

Leonardo Di Tommaso ha parlato ai microfoni di Lazio Style Channel al termine della sfida tra Lazio primavera e Inter terminata 3-2 per i biancocelesti.

Si, quella rimane. Lo staff ce lo ha sempre detto che la forza mentale va prima di tutto, affronti le partite e sotto questo punto di vista noi siamo molto attenti a non far mancare questa mentalità.

Cerco sempre di migliorarmi in tutti gli aspetti, come nella fase offensiva quella difensiva, i colpi di testa. Mi piace tanto svagare nel campo, correre e recuperare tanti palloni.

Si, è importante. Penso che per i centrocampisti di oggi, come in ogni altro ruolo, sia necessario fare tutte e due le fasi, sia quella offensiva che difensiva. Mi reputo “bravino” in tutte e due ma devo ancora migliorare.