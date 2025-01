Fabiani: "Stiamo valutando alcuni profili. E su Casadei..."

Il ds della Lazio Angelo Fabiani è intervenuto ai microfoni Sky a pochi minuti dall'inizio della gara casalinga di Europa League contro la Real Sociedad.

LE PAROLE DI FABIANI

"Mancano ancora dei giorni alla chiusura del mercato. Il mercato di gennaio è sempre complicato, prendere tanto per prendere è sbagliato. Stiamo valutando alcuni profili da inserirei nella rosa già valida. Si parla di centrocampista mancante ma questa sera qualche centrocampista in panchina lo vedo. La società non si tira indietro.

SU CASADEI

"Io conosco la banda musicale, altri non ne conosco (ride ndr). Ottimismo? Sì bisogna essere sempre ottimisti nella vita”.