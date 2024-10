Il Messaggero | verso Como-Lazio: il rientro di Lazzari e Zaccagni e il record di Baroni

È terminata due giorni fa la grande partita della Lazio contro il Genoa, vinta per tre a zero. Non c’è tempo per godere dei tre punti, giovedì la Lazio scenderà di nuovo in campo contro il Como: sarà una partita difficile, un turno infrasettimanale che la Lazio non dovrà sbagliare per continuare a raccogliere punti e rimanere aggrappata alle posizioni più prestigiose della nostra classifica. Per adesso, 16 punti e posto Champions, al pari di molte altre squadre con cui la Lazio, fino alla fine del campionato, proverà a raggiungere un posto per la massima competizione europea, almeno questo è quello che sperano i tifosi.

Il rientro di Lazzari e Zaccagni

Dopo l’infortunio durante il primo tempo contro l’Empoli, Lazzari sembrerebbe pronto al rientro proprio contro il Como. Questo permetterebbe, con ogni probabilità, di far riposare Marušić, spremuto dalle ultime partite, sulla fascia destra e poter di nuovo contare sulle qualità di Lazzari. Il terzino ha svolto gli esami strumentali e si è allenato a Formello mentre il resto della squadra riposava. Il via libero per tornare in gruppo sarà domani.Quasi sicuramente avverrà anche il rientro di Zaccagni, dopo il forfait all’ultimo di domenica per un acuto attacco gastroenterico (che ha permesso, fra l‘altro, al compagno Noslin di entrare in campo e segnare). Per la Lazio recuperare il proprio capitano e numero 10, sarà importantissimo in una partita che dovrà valere come una conferma che dovrà essere giocata con personalità e sicurezza.

Il grande lavoro di Baroni

Sta stupendo tutti il lavoro dell’ex tecnico del Verona Marco Baroni.non solo una grande empatia con i ragazzi, anche una grande intuizione nei cambi che, nell’ultima partita contro il Genoa (Pedro e Vecino) che hanno permesso di vincere e chiudere il match che rischiava di diventare pericoloso contro un avversario rintanato nella propria metà campo. Meritano menzione anche altre scelte di Baroni come novella, presenti in ogni punto del campo, fino a Tchaouna e Castrovilli, entrambi convincenti domenica. Tris, tre punti e una grande soddisfazione per il tecnico biancoceleste, ma non di certo l’unica: quest’anno in campionato 5 vittorie, un pareggio e sulle 3 sconfitte; in Europa League, invece, solo vittorie e 9 punti. Baroni sta smentendo tutto lo scetticismo di questi ultimi mesi, vittoria dopo vittoria, al suo di goal e brillanti prestazioni dei suoi calciatori. Come riporta Il Messaggero, il mister è a un passo da un record allenatore della Lazio. Finora, oltre a lui, soltanto altri tre allenatori bianco celesti erano riusciti a vincere otto dei primi 12 match stagionali: si tratta di Bernardini, Castagner e Petkovic. Quest’ultimo, nella stagione 2012-2013, raggiunse addirittura le 9 vittorie nelle prime 12 partite. Per Baroni, il dato è assolutamente raggiungibile: occorre dare il tutto per tutto giovedì contro il Como. Baroni non pensa alle statistiche personali, l’unico obiettivo è quello di squadra, gruppo di ragazzi che sta cercando di imparare tanto anche a livello umano dal mister e che Lotito paragona proprio a Tommaso Maestrelli. Baroni ritroverà la squadra oggi pomeriggio per il primo allenamento tattico, seguito dalla rifinitura mattutina di domani: due sedute per progettare un’altra grande vittoria.