LAZIO WOMEN | Ufficiale l'acquisto di Zsanett Kajan

Continua la campagna acquisti della Lazio Women in vista della stagione da disputare in Serie A. Attraverso un comunicato ufficiale apparso sul proprio sito la società biancoceleste ha annunciato l'acquisto di Zsanett Kajan, centrocampista ungherese classe '97.

Centrocampista ungherese, Kajan nella sua carriera ha vestito inizialmente le maglie di Ferencvárosi TC e Magyar Testgyakorlók Köre Hungária Futball Club, prima di trasferisti negli U.S.A. e successivamente in Italia dove ha militato in Serie A con Fiorentina e Como.

Ho deciso di scegliere la Lazio perché mi piace la struttura ed ho percepito che si vuole costruire una grande squadra. La Lazio ha una grande storia calcistica qui in Italia e non ho potuto dire di no a questa opportunità.

Vorrei vincere ogni volta e spero di aiutare la squadra con gol e assist, spero di ottenere buoni risultati e vincere titoli per far gioire tifosi.

La posizione in campo?

Non ho un ruolo ben preciso, gioco dove mi mette il mister dove posso aiutare maggiormente la squadra. Mi piace giocare da Numero 10, ma posso giocare anche da Numero 4, per me è lo stesso.

Sulla Serie A?

La Serie A è un campionato duro ma gioco in Nazionale da oltre dieci anni quindi ho disputato molte gare internazionali e questo mi permette di crescere singolarmente e può aiutare la squadra a raggiungere i nostri obiettivi.

Obiettivi personali?

Vorrei siglare molti gol ma la cosa più importante è che la squadra vinca, sarei felice di segnare più gol rispetto alla passata stagione, ma la cosa più importante è la squadra.