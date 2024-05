Sarri: "Il mio futuro dipende dalle opportunità, vediamo se verrà fuori qualcosa che mi stuzzica"

Durante la presentazione della ventiduesima edizione del Memorial 'Niccolò Galli', l'ex tecnico della Lazio, Maurizio Sarri, era presente e, parlando ai giornalisti intervenuti, ha discusso anche delle prospettive per il suo futuro.

"Se mi hanno cercato? Diversi anni fa, nelle ultime sessioni di mercato assolutamente mai. L'unico modo per andare a Firenze sarebbe suonare al Viola Park e vedere se qualcuno apre. Se ci andrei? Io sono disponibile per tutti i progetti che mi intrigano, non ho preclusioni verso nessuno. Non sono alla ricerca di una squadra che faccia per forza la Champions, questi sono discorsi che mi interessano relativamente, sono discorsi mediatici ma a me interessano poco. Italiano è un ottimo allenatore, un ragazzo giovane che può migliorare, ha fatto un bel percorso a Firenze e sono convinto che la Fiorentina potesse fare qualcosa in più in campionato, ma quando vai così avanti in Europa poi alla fine qualcosa paghi in campionato".