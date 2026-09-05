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Diogo Leite-Lazio, Romano: "Here we go! Pronto un contratto di tre anni"

Ginevra Sforza /
Photo by Pau Barrena/Getty Images via Onefootball
Photo by Pau Barrena/Getty Images via Onefootball

Ginevra Sforza /

Diogo Leite è ormai a un passo dalla Lazio. La società biancoceleste sembra aver chiuso un colpo in difesa, dopo la cessione di Alessio Romagnoli, che aveva costretto Gattuso a restare con soli tre centrali di ruolo in rosa. Secondo quanto emerso nelle ultime ore, difensore centrale portoghese, svincolato dall’Union Berlino sarebbe pronto a iniziare un nuovo capitolo della propria carriera alla Lazio, incontrando anche il suo ex compagno di squadra Danilho Doekhi, arrivato in biancoceleste sempre a parametro zero dallo stesso club tedesco. 

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Gli aggiornamenti di Moretto

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    Fabrizio Romano: "Here we go"

    Fabrizio Romano sul proprio canale Whatsapp

    ULTIM’ORA! Lazio, preso Diogo Leite. Here we go! 🦅

    Intesa per un contratto di tre anni con opzione per il quarto, il difensore ha le visite mediche già programmate.

    Leite arriva a parametro zero.

     

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    Aggiornamento 12:35

    Pedullà su X

    Conferme sulla durata del contratto di Diogo #Leite tra le due opzioni anche quelle svelate ieri: il biennale con opzione diventerà probabilmente un triennale

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    Aggiornamento 12:31

    Pedullà su X

    Diogo #Leite alla Lazio ⌛️ esclusiva di ieri

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    Moretto: "Diogo Leite firmerà un contratto triennale. Atteso domani a Roma"

    Aggiornamento 12:21

    Moretto su X

    Diogo Leite firmerà un contratto triennale, con opzione per il quarto.

    Il difensore, atteso domani a Roma.

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    Di Marzio: "Contratto di tre anni con opzione per il quarto"

    Aggiornamento 12:21

    Di Marzio su X

    Leite firmerà con la Lazio un contratto di tre anni con opzione per il quarto. Domani il giocatore sarà a Roma 

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    Moretto: "Visite mediche programmate"

    Aggiornamento 12:16

    L'indiscrezione di Moretto

    Diogo Leite alla Lazio, visite mediche programmate.

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Il tifo organizzato risponde all'appello di Fabiani: il comunicato