Diogo Leite-Lazio, Romano: "Here we go! Pronto un contratto di tre anni"

Diogo Leite è ormai a un passo dalla Lazio. La società biancoceleste sembra aver chiuso un colpo in difesa, dopo la cessione di Alessio Romagnoli, che aveva costretto Gattuso a restare con soli tre centrali di ruolo in rosa. Secondo quanto emerso nelle ultime ore, difensore centrale portoghese, svincolato dall’Union Berlino sarebbe pronto a iniziare un nuovo capitolo della propria carriera alla Lazio, incontrando anche il suo ex compagno di squadra Danilho Doekhi, arrivato in biancoceleste sempre a parametro zero dallo stesso club tedesco.

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