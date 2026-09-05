Diogo Leite-Lazio, Romano: "Here we go! Pronto un contratto di tre anni"
Diogo Leite è ormai a un passo dalla Lazio. La società biancoceleste sembra aver chiuso un colpo in difesa, dopo la cessione di Alessio Romagnoli, che aveva costretto Gattuso a restare con soli tre centrali di ruolo in rosa. Secondo quanto emerso nelle ultime ore, difensore centrale portoghese, svincolato dall’Union Berlino sarebbe pronto a iniziare un nuovo capitolo della propria carriera alla Lazio, incontrando anche il suo ex compagno di squadra Danilho Doekhi, arrivato in biancoceleste sempre a parametro zero dallo stesso club tedesco.
Gli aggiornamenti di Moretto
-
Fabrizio Romano: "Here we go"
Fabrizio Romano sul proprio canale Whatsapp
ULTIM’ORA! Lazio, preso Diogo Leite. Here we go! 🦅
Intesa per un contratto di tre anni con opzione per il quarto, il difensore ha le visite mediche già programmate.
Leite arriva a parametro zero.
-
Aggiornamento 12:35
Pedullà su X
Conferme sulla durata del contratto di Diogo #Leite tra le due opzioni anche quelle svelate ieri: il biennale con opzione diventerà probabilmente un triennale
Il post
-
Aggiornamento 12:31
Pedullà su X
Diogo #Leite alla Lazio ⌛️ esclusiva di ieri
Il post
-
Moretto: "Diogo Leite firmerà un contratto triennale. Atteso domani a Roma"
Aggiornamento 12:21
Moretto su X
Diogo Leite firmerà un contratto triennale, con opzione per il quarto.
Il difensore, atteso domani a Roma.
Il post
-
Di Marzio: "Contratto di tre anni con opzione per il quarto"
Aggiornamento 12:21
Di Marzio su X
Leite firmerà con la Lazio un contratto di tre anni con opzione per il quarto. Domani il giocatore sarà a Roma
Il post
-
Moretto: "Visite mediche programmate"
Aggiornamento 12:16
L'indiscrezione di Moretto
Diogo Leite alla Lazio, visite mediche programmate.
Il post