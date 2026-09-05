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Primavera Live | Lazio-Parma 0-0: palo degli ospiti

Segui il Live scritto del match tra Lazio Primavera e Parma qui su www.LazioPress.it

Beniamino Civitelli /
Lazio Primavera - Via onefootball (Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images)
Lazio Primavera - Via onefootball (Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images)

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Beniamino Civitelli /

Lazio Primavera a punteggio pieno grazie alle vittorie contro Lecce ed Albinoleffe nelle prime due giornate di campionato. La squadra di Punzi è ora a caccia di conferme nel match contro il Parma, che si disputerà allo Stadio Mirko Fersini del Centro Sportivo di Formello.

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Le formazioni ufficiali

LAZIO U20: Pannozzo; Ciucci, Avram, Santagostino Baldi, Battisti, Canali, Pernaselci, Milillo,  Touray, Mecozzi, Montano. A disposizione: D'Alessio, Landi, Trifelli, Gatto, Zangari, Stornelli, Eone, Kovac, Ferrante, Bagordo, Riggi. Allenatore: Francesco Punzi

PARMA U20: Mazzocchi; Marchesi, Pajsar, Varali, Semedo, Scarlato, Burcar, Diop, Balduzzi, Diallo, Brizi. A disposizione: Casentini, Tognaccini, D'Amico, Opoku, Hartley, Alinovi, Venturi, Schreiber, Diagne, Madiq, Avamescu. Allenatore: Nicola Corrent

La designazione arbitrale

Arbitro: Ciro Aldi (sez. Lanciano)

Assistenti: Andrea Romagnoli - Sebastian Petrov

Il Live scritto del match

  • 33'
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    Palo di Semedo

    Altra occasione a favore del Parma con Semedo, che colpisce di sinistro il palo di Pannozzo

  • 28'
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    Sinistro di Balduzzi, ma Pannozzo si fa trovare pronto e nega l'occasione agli ospiti

  • 22'
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    Hydration break

    Primo cooling break del match

  • 11'
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    Ci prova Montano

    Montano sfrutta l'assist di Canali e prova un tiro da fuori area, conclusione di poco fuor5i

  • 1'
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    Primo squillo del Parma con Balduzzi: ma la sfera finisce sopra la traversa

  • 1'
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    Inizia Lazio-Parma

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