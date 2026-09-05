Primavera Live | Lazio-Parma 0-0: palo degli ospiti
Segui il Live scritto del match tra Lazio Primavera e Parma qui su www.LazioPress.it
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Lazio Primavera a punteggio pieno grazie alle vittorie contro Lecce ed Albinoleffe nelle prime due giornate di campionato. La squadra di Punzi è ora a caccia di conferme nel match contro il Parma, che si disputerà allo Stadio Mirko Fersini del Centro Sportivo di Formello.
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Le formazioni ufficiali
LAZIO U20: Pannozzo; Ciucci, Avram, Santagostino Baldi, Battisti, Canali, Pernaselci, Milillo, Touray, Mecozzi, Montano. A disposizione: D'Alessio, Landi, Trifelli, Gatto, Zangari, Stornelli, Eone, Kovac, Ferrante, Bagordo, Riggi. Allenatore: Francesco Punzi
PARMA U20: Mazzocchi; Marchesi, Pajsar, Varali, Semedo, Scarlato, Burcar, Diop, Balduzzi, Diallo, Brizi. A disposizione: Casentini, Tognaccini, D'Amico, Opoku, Hartley, Alinovi, Venturi, Schreiber, Diagne, Madiq, Avamescu. Allenatore: Nicola Corrent
La designazione arbitrale
Arbitro: Ciro Aldi (sez. Lanciano)
Assistenti: Andrea Romagnoli - Sebastian Petrov
Il Live scritto del match
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33'
Palo di Semedo
Altra occasione a favore del Parma con Semedo, che colpisce di sinistro il palo di Pannozzo
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28'
Sinistro di Balduzzi, ma Pannozzo si fa trovare pronto e nega l'occasione agli ospiti
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22'
Hydration break
Primo cooling break del match
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11'
Ci prova Montano
Montano sfrutta l'assist di Canali e prova un tiro da fuori area, conclusione di poco fuor5i
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1'
Primo squillo del Parma con Balduzzi: ma la sfera finisce sopra la traversa
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1'
Inizia Lazio-Parma
Lazio e Parma in campo per la terza giornata di Primavera 1!