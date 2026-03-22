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Primavera Live | Inter-Lazio 1-2: accorcia le distanze Zouin

Segui il live scritto del match tra Inter e Lazio Primavera qui su www.LazioPress.it

Beniamino Civitelli /
Bandiera Lazio

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Beniamino Civitelli /

Dopo il pareggio casalingo per 2-2 contro la Juventus, la Lazio Primavera torna in campo e lo fa volando a Milano per sfidare l'Inter. La squadra di Punzi vuole dare seguito ai 4 punti conquistati nelle ultime due partite e la classifica resta comunque corta per scalare qualche posizione.

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Le formazioni ufficiali

Bandiera Lazio

INTER: Taho; Marello, Cerpelletti, Zouin, Zarate, Bovio, Venturini, El Mahboubi, Ballo, Manucuso, Jakirovic.

A disp.: Farronato, Kartelo, Putsen, Kukulis, Nenna, Virtuani, Breda, Williamson, Gjeci, Slatina, Jaiteh.

All.: Benito Carbone


LAZIO: Pannozzo, Ciucci, Calvani, Bordon, Santagostino, Cuzzarella, Sulejmani, Bordoni, Serra, Munoz, Ferrari.

A disp.: Bosi, Battisti, Milillo, Gelli, Marinaj, Trifelli, Canali, Montano, Morelli, Pernaselci, Sana Fernandes.

All.: Francesco Punzi

Il Live scritto del match

  • 70'
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    Occasione Inter

    Cross pennellato di Zouin per Kukulis che svetta in area, palla troppo centrale bloccata da Pannozzo

  • 68'
    substitution
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    Sostituzione Lazio

    Fuori: Munoz

    Dentro: Battisti

  • 62'
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    Occasione Lazio

    Va alla conclusione Serra dal limite, palla che prende velocità, ma che termina alta sopra la traversa

  • 56'
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    Occasione Inter

    Venturini serve Zarate che dal vertice dell'area cerca il primo palo, sfera che termina di poco a lato

  • 54'
    goal
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    Gol Inter

    Grandissima giocata di Zouin che in velocità brucia Ciucci, salta Pannozzo e deposita la palla in rete

  • 52'
    substitution
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    Sostituzioni Inter

    Fuori: Ballo, Cerpelletti

    Dentro: Nenna, KuKulis

  • 45'
    break_start
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    Inizia il secondo tempo

    Al via la ripresa

  • 46'
    break_start
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    Termina il primo tempo

    Dopo i primi 45' la Lazio è avanti 0-2 sull'Inter grazie alle reti di Bordon e Sulejmani

  • 45'
    whistle
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    Tempo addizionale

    Concesso 1 minuto di recupero

  • 36'
    penalty
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    RIGORE SBAGLIATO

    Zarate dagli 11mt prende il palo, si resta sullo 0-2

  • 34'
    penalty
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    Rigore Inter

    El Mahboubi si guadagna il penalty, steso in area da Bordoni. Restano comunque seri dubbi su questo penalty

  • 27'
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    Ammonizione Inter

    Cartellino giallo per Zouin, che scivola e travolge Baldi

  • 23'
    free_kick
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    Serra prende la barriera

    Buona chance da ottima posizione per la Lazio su punizione, Serra però prende la barriera

  • 17'
    goal
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    RADDOPPIO LAZIOOOOOO

    Bellissima serpentina di Serra sulla destra partito sul filo del fuorigioco, che serve poi Sulejmani che a tu per tu con Taho segna il gol dello 0-2

  • 16'
    shot_saved
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    Occasione Lazio

    Buona manovra della Lazio sulla destra, con la palla respinta dalla difesa sul traversone che arriva a Calvani, che dalla distanza impegna seriamente Taho

  • 12'
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    Occasione Inter

    Zouin va alla conclusione rasoterra sul primo palo dopo un buon dribbling, attento Pannozzo che blocca

  • 9'
    goal
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    GOOOOOL LAZIOOOO

    La sblocca Bordon con un bellissimo colpo di testa sulla punizione pennellata di Calvani. La Lazio è avanti

  • 3'
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    Inter in possesso

    Sono i nerazzurri che attraverso il giro palla hanno preso in mano la partita in questi primi minuti di gioco

  • 1'
    match_started
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    Inizia il match

    Muove il primo pallone di gioco l'Inter

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