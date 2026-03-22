Primavera Live | Inter-Lazio 1-2: accorcia le distanze Zouin
Segui il live scritto del match tra Inter e Lazio Primavera qui su www.LazioPress.it
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Dopo il pareggio casalingo per 2-2 contro la Juventus, la Lazio Primavera torna in campo e lo fa volando a Milano per sfidare l'Inter. La squadra di Punzi vuole dare seguito ai 4 punti conquistati nelle ultime due partite e la classifica resta comunque corta per scalare qualche posizione.
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Le formazioni ufficiali
INTER: Taho; Marello, Cerpelletti, Zouin, Zarate, Bovio, Venturini, El Mahboubi, Ballo, Manucuso, Jakirovic.
A disp.: Farronato, Kartelo, Putsen, Kukulis, Nenna, Virtuani, Breda, Williamson, Gjeci, Slatina, Jaiteh.
All.: Benito Carbone
LAZIO: Pannozzo, Ciucci, Calvani, Bordon, Santagostino, Cuzzarella, Sulejmani, Bordoni, Serra, Munoz, Ferrari.
A disp.: Bosi, Battisti, Milillo, Gelli, Marinaj, Trifelli, Canali, Montano, Morelli, Pernaselci, Sana Fernandes.
All.: Francesco Punzi
Il Live scritto del match
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70'
Occasione Inter
Cross pennellato di Zouin per Kukulis che svetta in area, palla troppo centrale bloccata da Pannozzo
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68'
Sostituzione Lazio
Fuori: Munoz
Dentro: Battisti
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62'
Occasione Lazio
Va alla conclusione Serra dal limite, palla che prende velocità, ma che termina alta sopra la traversa
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56'
Occasione Inter
Venturini serve Zarate che dal vertice dell'area cerca il primo palo, sfera che termina di poco a lato
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54'
Gol Inter
Grandissima giocata di Zouin che in velocità brucia Ciucci, salta Pannozzo e deposita la palla in rete
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52'
Sostituzioni Inter
Fuori: Ballo, Cerpelletti
Dentro: Nenna, KuKulis
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45'
Inizia il secondo tempo
Al via la ripresa
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46'
Termina il primo tempo
Dopo i primi 45' la Lazio è avanti 0-2 sull'Inter grazie alle reti di Bordon e Sulejmani
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45'
Tempo addizionale
Concesso 1 minuto di recupero
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36'
RIGORE SBAGLIATO
Zarate dagli 11mt prende il palo, si resta sullo 0-2
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34'
Rigore Inter
El Mahboubi si guadagna il penalty, steso in area da Bordoni. Restano comunque seri dubbi su questo penalty
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27'
Ammonizione Inter
Cartellino giallo per Zouin, che scivola e travolge Baldi
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23'
Serra prende la barriera
Buona chance da ottima posizione per la Lazio su punizione, Serra però prende la barriera
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17'
RADDOPPIO LAZIOOOOOO
Bellissima serpentina di Serra sulla destra partito sul filo del fuorigioco, che serve poi Sulejmani che a tu per tu con Taho segna il gol dello 0-2
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16'
Occasione Lazio
Buona manovra della Lazio sulla destra, con la palla respinta dalla difesa sul traversone che arriva a Calvani, che dalla distanza impegna seriamente Taho
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12'
Occasione Inter
Zouin va alla conclusione rasoterra sul primo palo dopo un buon dribbling, attento Pannozzo che blocca
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9'
GOOOOOL LAZIOOOO
La sblocca Bordon con un bellissimo colpo di testa sulla punizione pennellata di Calvani. La Lazio è avanti
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3'
Inter in possesso
Sono i nerazzurri che attraverso il giro palla hanno preso in mano la partita in questi primi minuti di gioco
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1'
Inizia il match
Muove il primo pallone di gioco l'Inter