Maldini cerca il suo futuro con la Lazio e spera nella Nazionale

Come riportato da Il Messaggero, Siamo arrivati alla prova del nove, quella definitiva, che può aprire grandi prospettive per il futuro. Se la partita al Dall’Ara contro il Bologna non propone grandi motivazioni per la classifica della Lazio, comunque a caccia del miglior piazzamento possibile, dal punto di vista personale per Daniel Maldini è una sfida che vale davvero tanto. Perché in ballo c’è il suo futuro, da centravanti: sarà lui oppure no l’uomo del futuro?

Il futuro passa da Sarri

Lo deciderà Sarri, ammesso che abbia un minimo di potere sul mercato nel caso in cui decidesse di rispettare i suoi prossimi due anni di contratto. Evento che non è ancora certo, come ha confessato subito dopo il trionfale successo contro il Milan. «Dovremo metterci intorno ad un tavolo e valutare quali sono i programmi. La squadra ha bisogno di grandi rinforzi» aveva detto il tecnico biancoceleste che vorrebbe una Lazio in grado di competere almeno per un posto in Europa. E proprio Mau ha trasformato un jolly classico, in grado di interpretare tutti i ruoli offensivi, in un centravanti di manovra, che si muove come Raspadori ma che ha un fisico da bomber. Nove partite di campionato per convincere Sarri che è lui l’uomo giusto e il

club che dovrebbe investire altri 14 milioni per il suo cartellino. E’ questa la cifra di un riscatto che diventerebbe obbligatorio soltanto in caso di qualificazione in Europa, ovviamente tramite la Coppa Italia e non certo la classifica, ampiamente compromessa.

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