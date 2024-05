Il Messaggero | Luis Alberto in Qatar: ultimo braccio di ferro

Chiamateli pure i giorni/ore dell'abbandono di Luis Alberto, purché qualcuno ceda presto sull'ultimo braccio di ferro. Da tempo il Mago ha un accordo da 8 milioni a stagione con l'Al-Duhail, che la scorsa settimana ne ha messi sul piatto 11 (compresi i bonus, sottratti al 25% da riconoscere al Liverpool) per il suo cartellino. Lotito ne vorrebbe di più, sta tenendo duro, ma ora l'affare va chiuso in fretta per non restare col cerino in mano. A Doha si stanno spazientendo, non faranno nessun rilancio, minacciano di virare altrove e di ritirarsi dalla corsa allo spagnolo: «Non m'interessa, è lui che vuole andare via. Qui ha un contratto di 4 anni e può restare a Formello. L'offerta dal Qatar per me è bassa e, per compensarla e accettarla, ho chiesto al giocatore di rinunciare a qualcosa visto che ha detto pubblicamente che non vuole più un euro dalla Lazio». Il patron si riferisce a mensilità e premi pendenti, ma non può tirare la corda troppo a lungo. Le battaglie di principio contano fino a un certo punto, la Lazio può risparmiare oltre 30 milioni lordi di ingaggio (considerati 4,5 milioni l'anno e l'opzione fino al 2028).

Il Messaggero