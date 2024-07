AURONZO DAY 1 | Primo allenamento con Baroni alla guida. Arrivato anche Dele-Bashiru

Verso l'ora di pranzo la Lazio è finalmente sbarcata sotto le Tre Cime di Lavaredo e nel pomeriggio si è svolto il primo allenamento stagionale sotto la guida di Marco Baroni. Il neo tecnico biancoceleste ha iniziato subito a lavorare con i suoi nuovi ragazzi e anche con qualche vecchia conoscenza, visto che la scorsa stagione ha allenato Noslin e ai tempi del Benevento era l'allenatore di Cataldi.

Resoconto del primo allenamento - Possesso palla

Marco Baroni è stato accolto dagli applausi del pubblico presente al suo primo allenamento da mister biancoceleste. Ha diviso la squadra in due gruppi per iniziare a lavorare sul possesso palla. Erano assenti Gila, André Anderson e Tchaouna (colpito da un attacco influenzale), che invece che sul campo hanno lavorato in palestra. Le squadre erano così divise:

Rossi: Mandas; Lazzari, Patric, Romagnoli, Pellegrini, Akpa Akpro, Rovella; Pedro, Vecino, Saná Fernandes; Castellanos.

Celesti: Provedel; Marusic, Casale, Kamenovic, Milani; Guendouzi, Cataldi; Isaksen, Basic, Cancellieri; Noslin.

In più c'era Fares, che si alternava tra le due squadre.

Resoconto del primo allenamento - Partitella

Dopo la fase di possesso palla è stato il turno della classica partitella, con la squadra divisa nuovamente in due gruppi:

Celesti: Marusic, Casale, Kamenovic, Fares; Guendouzi, Cataldi; Cancellieri, Basic, Isaksen; Noslin.

Rossi: Lazzari, Patric, Romagnoli, Pellegrini; Akpa Akpro, Rovella; Pedro, Vecino, Sanà Fernandes; Castellanos.

Il primo gol lo ha segnato Isaksen ai danni di Mandas, seguito poi da Cataldi. Subito dopo la partitella, vinta dai celesti, si è passati ai giri di campo. Al termine dell'allenamento, poi, Noslin, Romagnoli e Pellegrini si sono fermati a firmare autografi ai tifosi presenti.

L'arrivo di Dele-Bashiru

Dopo aver risolto i problemi con il visto, finalmente in serata è arrivato anche Dele-Bashiru. Il centrocampista si aggregherà subito ai compagni e domani prenderà parte al suo primo allenamento da calciatore biancoceleste.