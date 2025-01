Zaccagni si allena, quanti dubbi da sciogliere per Baroni!

Antivigilia di gara in casa Lazio con la formazione biancoceleste che domenica andrà alla volta di Verona per sfidare la squadra di Zanetti, reduce dalla sconfitta al Diego Armando Maradona di Napoli. È stata e sarà una settimana ricca tra mercato e calcio giocato con Baroni chiamato a prendersi i tre punti per evitare di surriscaldare l'ambiente reduce da un ultimo periodo di forma che poteva senza dubbio essere migliore.

Questa mattina la Lazio si è ritrovata al Centro Sportivo di Formello per l'ultimo allenamento prima della rifinitura di domani che sancirà quasi sicuramente l'undici che scenderà sul prato del Bentegodi.

Proietto

Gli assenti e le condizioni del gruppo

Partiamo dalle buone notizie: Capitan Zaccagni oggi si è allenato regolarmente, scongiurate lesioni per lui dopo l'ecografia di ieri con il Numero Dieci che sarà dunque arruolabile per la trasferta di Verona. Le assenze note le conosciamo: Patric, Lazzari e Vecino ne avranno ancora per un po' e non si sono visti in campo, così come non si è visto Gigot, ma per lui trattasi di semplice gestione e nessun campanello di allarme. Isaksen e Noslin hanno inizialmente svolto un lavoro differenziato anche con il pallone per poi unirsi al gruppo squadra per il resto dell'allenamento. Qualche buona notizia dall'infermeria dunque sta arrivando anche se i giocatori biancocelesti non sono tutti al 100%.

Nella pagina successiva le ultime da Formello