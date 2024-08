Lazio Women, Karresmaa si presenta: “Mi aspetto un campionato più competitivo. Vi spiego perché ho scelto la Lazio”

Manca veramente poco all’esordio della Lazio Women in Serie A: le biancocelesti sfideranno proprio la Roma nella prima giornata, in programma il 30 agosto. Ai microfoni ufficiali del club si è presentata il nuovo portiere della squadra: stiamo parlando di Kerttu Karresmaa. Queste le sue parole

Ho scelto la Lazio perché è un grande club, so che c’è un bravo mister e posso imparare nuove cose. Alla Sampdoria ho capito il livello e il modo di giocare che c’è in Italia, molto più alto rispetto alla Finlandia. Sono cresciuta come giocatrice, ma anche come persona. Credo sia stata una scelta giusta per la mia carriera. Sara ha fatto tanti anni già in Italia, ha la tecnica italiana e un atteggiamento molto positivo. È molto brava con i piedi, avrò tanto da imparare da lei. Mi aspetto un campionato più competitivo, sarà difficile. Il mio obiettivo è quello di giocare di più e anche firmare un contratto più lungo. La Lazio è il club giusto per arrivare anche in nazionale.