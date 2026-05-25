Gattuso-Lazio, Fabrizio Romano: "Arrivata la firma per un contratto biennale. Here we go!"
Panchina Lazio, gli ultimi aggiornamenti live sulla trattativa con Gennaro Gattuso
Panchina Lazio, gli ultimi aggiornamenti live sulla trattativa con Gennaro Gattuso
Con la conclusione del campionato e la fine del rapporto tra la Lazio e Maurizio Sarri, il club biancoceleste ha già avviato le valutazioni per il nuovo tecnico e sostituire il Comandante. In cima alla lista per raccogliere l'eredità del toscano c'è Gennaro Gattuso, considerato ormai il profilo destinato a prendere le redini della panchina laziale.
Dalla Nazionale Italiana alla Lazio: Gattuso verso il ritorno in Serie A
Fresco di dimissioni dalla Nazionale Italiana, dove ha ricoperto il ruolo di CT nel corso delle qualificazioni ai Mondiali 2026, concluso con la mancata qualificazione dell'Italia ai playoff per la terza edizione consecutiva, il tecnico è ormai al centro delle voci di mercato per il ritorno in panchina in un club di Serie A.
Gattuso alla Lazio, tutti gli ultimi aggiornamenti live
-
Di Marzio: "È fatta per Gennaro Gattuso"
Arrivano conferme anche da Gianluca Di Marzio
Il post su X
-
Fabrizio Romano: "Here we go"
Il post
-
Gattuso alla Lazio, Pedullà: “Contratto biennale”
Il post
-
Pedullà: "Gattuso sempre più Lazio"
Gattuso verso il ritorno in Serie A: la Lazio punta sul “Ringhio” per il post Sarri: la rivelazione di Alfredo Pedullà
Gattuso sempre più Lazio. Confermato quanto raccontato in esclusiva due giorni fa: lunga call stamattina e base di intesa da perfezionare nei dettagli.
Il post su X