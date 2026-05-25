Gattuso-Lazio, Fabrizio Romano: "Arrivata la firma per un contratto biennale. Here we go!"

Con la conclusione del campionato e la fine del rapporto tra la Lazio e Maurizio Sarri, il club biancoceleste ha già avviato le valutazioni per il nuovo tecnico e sostituire il Comandante. In cima alla lista per raccogliere l'eredità del toscano c'è Gennaro Gattuso, considerato ormai il profilo destinato a prendere le redini della panchina laziale.

Dalla Nazionale Italiana alla Lazio: Gattuso verso il ritorno in Serie A

Fresco di dimissioni dalla Nazionale Italiana, dove ha ricoperto il ruolo di CT nel corso delle qualificazioni ai Mondiali 2026, concluso con la mancata qualificazione dell'Italia ai playoff per la terza edizione consecutiva, il tecnico è ormai al centro delle voci di mercato per il ritorno in panchina in un club di Serie A.

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