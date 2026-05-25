Atalanta, è fatta per Maurizio Sarri: pronto un contratto triennale

Gli ultimi aggiornamenti sul futuro di Maurizio Sarri: il Comandante è a un passo dall'Atalanta

Ginevra Sforza /
Photo by Marco Luzzani/Getty Images via Onefootball
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Arrivano conferme anche riguardo al futuro di Maurizio Sarri: il tecnico toscano dopo aver concluso la stagione alla guida della panchina laziale, è pronto ora ad una nuova avventura a Bergamo. Come già anticipato dalle indiscrezioni degli ultimi giorni, Sarri si prepara a diventare il nuovo tecnico dell'Atalanta. Tuttavia, sarà necessario prima risolvere il contratto con la Lazio per poter procedere poi alla firma con la Dea.

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