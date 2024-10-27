9° SERIA A | LIVE LAZIO-GENOA 1-0 (21' NOSLIN )
Formazioni ufficiali
LAZIO (4-2-3-1)
Provedel; Marusic, Patric, Gila, Nuno Tavares; Guendouzi, Rovella; Isakse, Dia, Noslin; Castellanos. Allenatore: Marco Baroni
GENOA ( 4-4-1-1):
Leali; Sabelli, Vogliacco, Vasquez, Matturro; Zanoli, Frendrup, Miretti, Martin; Thorsby; Pinamonti. Allenatore: Alberto Gilardino.
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50'
VECINOOOOOO GOOOOOLLLL
E SONO TRE
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41'
GOOOOOOLLLLLLL PEDRITO
IL RADDOPPIO DELLA LAZIO
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39'
CAMBIO BARONI
DENTRO GIGOT E CASTROVILLI
FUORI ROVELLA E GILA
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33'
CAMBIO BARONI
DENTRO TCHAOUNA
FUORI NOSLIN
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25'
CAMBIO GENOA
DENTRO MELEGONI
FUORI ANKEYE
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22'
GIALLO A MARUSIC
PER TRATTENUTA
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15'
SOSTITUZIONE LAZIO
FUORI ISAKSEN E DIA
DENTRO PEDRO E VECINO
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10'
GILA AMMONITO
PER UN FALLO
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8'
FA TUTTO GILA POI SPRECA CASTELLANOS
CAVALCATA DELLO SPAGNOLO, CHE SERVE TAVARES. ARRIVA IL CROSS MA CASTELLANOS SCARICA ALTO
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45'
RIPARTE IL SECONDO TEMPO
LAZIO IN VANTAGGIO
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45'
DUPLICE FISCHIO
E QUADRE NEGLI SPOGLIATOI
LAZIO IN VANTAGGIO GRAZIE AL GOL DI NOSLIN
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37'
ANGOLO PER LAZIO
ISAKSEN CONQUISTA IL CALCIO D'ANGOLO
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21'
GOOOOOOOOLLLLLLLL NOSLIN
ODDIO CHE GOL, HA FATTO TUTTO DA SOLO………..
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12'
ANGOLO PER IL GENOA
I LIGURI NON STANNO A GUARDARE E TROVANO IL CALCIO D'ANGOLO
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10'
CI PROVA NUVO TAVARES
AZIONE PROLUNGATA DELLA LAZIO, CONCLUSA DA NUNO TAVARES ALTA SULLA TRAVERSA
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2'
ATTENZIONE AL GENOA
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1'
PARTITI
CALCIO D'INIZIO AFFIDATO AL GENOA
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SQUADRE IN CAMPO
LAZIO E GENOA IN CAMPO