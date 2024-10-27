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9° SERIA A | LIVE LAZIO-GENOA 1-0 (21' NOSLIN )

Patrizio Pasqualini /

Patrizio Pasqualini /

Formazioni ufficiali

LAZIO (4-2-3-1)

Provedel; Marusic, Patric, Gila, Nuno Tavares; Guendouzi, Rovella; Isakse, Dia, Noslin; Castellanos. Allenatore: Marco Baroni

GENOA ( 4-4-1-1)

Leali; Sabelli, Vogliacco, Vasquez, Matturro; Zanoli, Frendrup, Miretti, Martin; Thorsby; Pinamonti. Allenatore: Alberto Gilardino.

  • 50'
    goal
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    VECINOOOOOO GOOOOOLLLL

    E SONO TRE

  • 41'
    goal
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    GOOOOOOLLLLLLL PEDRITO

    IL RADDOPPIO DELLA LAZIO

  • 39'
    substitution
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    CAMBIO BARONI

    DENTRO GIGOT E CASTROVILLI

    FUORI ROVELLA E GILA

  • 33'
    substitution
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    CAMBIO BARONI

    DENTRO TCHAOUNA

    FUORI NOSLIN

  • 25'
    substitution
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    CAMBIO GENOA

    DENTRO MELEGONI

     

    FUORI ANKEYE

  • 22'
    substitution
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    GIALLO A MARUSIC

    PER TRATTENUTA

  • 15'
    substitution
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    SOSTITUZIONE LAZIO

    FUORI ISAKSEN E DIA

    DENTRO PEDRO E VECINO

  • 10'
    yellow_card
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    GILA AMMONITO

    PER UN FALLO 

  • 8'
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    FA TUTTO GILA POI SPRECA CASTELLANOS

    CAVALCATA DELLO SPAGNOLO, CHE SERVE TAVARES. ARRIVA IL CROSS MA CASTELLANOS SCARICA ALTO

  • 45'
    match_started
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    RIPARTE IL SECONDO TEMPO

    LAZIO IN VANTAGGIO

  • 45'
    match_ended
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    DUPLICE FISCHIO

    E QUADRE NEGLI SPOGLIATOI

     

    LAZIO IN VANTAGGIO GRAZIE AL GOL DI NOSLIN 

  • 37'
    corner_kick
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    ANGOLO PER LAZIO

    ISAKSEN CONQUISTA IL CALCIO D'ANGOLO

  • 21'
    corner_kick
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    GOOOOOOOOLLLLLLLL NOSLIN

    ODDIO CHE GOL, HA FATTO TUTTO DA SOLO………..

  • 12'
    corner_kick
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    ANGOLO PER IL GENOA

    I LIGURI NON STANNO A GUARDARE E TROVANO IL CALCIO D'ANGOLO

  • 10'
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    CI PROVA NUVO TAVARES

    AZIONE PROLUNGATA DELLA LAZIO, CONCLUSA DA NUNO TAVARES ALTA SULLA TRAVERSA

  • 2'
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    ATTENZIONE AL GENOA

    Rischia la #Lazio sugli sviluppi di un calcio d'angolo, #Provedel allontana con i piedi

  • 1'
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    PARTITI

    CALCIO D'INIZIO AFFIDATO AL GENOA

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    SQUADRE IN CAMPO

    LAZIO E GENOA IN CAMPO

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