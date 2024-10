Lazio-Genoa, Baroni: "Dobbiamo essere bravi a gestire l'entusiasmo. Guendouzi? Un leader, ma..."

Quando manca ormai poco al fischio d'inizio di Lazio-Genoa, il tecnico biancoceleste ha presentato la sfida ai microfoni di Dazn.

LE PAROLE DI BARONI

“Ci lavoriamo molto sulla capacità di dedicarsi e di donarsi. Le partite sono molto ravvicinate, abbiamo poco tempo, si lavora per l'oggi e per il domani insieme. Le gare diventano un allenamento e un nuovo test per alzare il nostro livello di mentalità”.