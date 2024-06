EURO2024 | Spalletti-Cam: L'esultanza del CT al gol di Zaccagni

Ieri sera la Nazionale Italiana ha fatto stare col fiato sospeso fino all'ultimo secondo milioni di tifosi, il gol di Zaccagni regala la qualificazione alla fase ad eliminazione diretta e soprattutto ci fa evitare Portogallo e Belgio che avremmo incontrato qualora ci fossimo qualificati come terzi, fermo restando che anche con la Svizzera sarà durissima.

Dopo la sconfitta contro la Spagna e la prestazione opaca di ieri sera, qualche critica è stata mossa anche al CT Luciano Spalletti, che tuttavia in ogni conferenza stampa ha voluto rimarcare la sua fermezza nel suo credo tattico rispedendo al mittente alcune accuse pretestuose. A proposito di Spalletti una delle novità proposte da SKY quest'anno è la cosiddetta “Spalletti-Cam” ovvero una telecamera che riprende il CT della Nazionale durante le partite svelandone reazioni, idee, rimproveri e comunicazioni alla squadra.

Depositphotos.com

Le indicazioni a Zaccagni e l'esultanza al gol

Durante la partita di ieri, grazie a questa speciale telecamera, si è visto uno Spalletti teso e agitato come normale fosse: numerosi sono stati i richiami a Pellegrini motivo per cui è stato sostituito a fine primo tempo, altrettanto impressionante è stata l'impassibilità davanti al rigore parato di Donnarumma e l'incredulità al gol subito.

Dopo lo svantaggio Spalletti ridisegna la sua Nazionale, chiare sono le indicazioni che dà a Fagioli: “fai il mediano basso” e a Zaccagni: “Tu vai a giocare alto a sinistra” disponendosi così con un 4-2-4 per l'arrembaggio finale.

Davanti all'Eurogol di Zaccagni finalmente Spalletti esplode di gioia in una corsa liberatoria e per qualche esultanza di troppo viene addirittura ammonito. A fine partita si vede poi il CT della Nazionale che stringe in un forte abbraccio l'eroe di serata, Mattia Zaccagni.

Il video della Spalletti-Cam