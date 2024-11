Tutto pronto per l'impegno infrasettimanale valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia femminile, in cui la Lazio ospiterà nuovamente il Como allo Stadio Mirko Fersini di Formello dopo la pesante sconfitta per 2-1 in campionato. Dopo la vittoria contro l'Orobica Bergamo ai sedicesimi per 2-1, la sfida di oggi sarà fondamentale per la Lazio in modo da continuare il cammino nella coppa nazionale: essendo una gara secca solo una tra le due squadre potrà passare il turno e la vincente di oggi sfiderà una tra il Verona e la Juventus ai quarti di finale, che come la semifinale, saranno con la formula del doppio incontro, andata e ritorno. Le aquilotte scenderanno nuovamente in campo domenica prossima, 10 novembre alle ore 15:00, per la nona giornata di campionato contro l'Inter di Gianpiero Piovani all'Arena Civica Gianni Brera. Le nerazzurre sono attualmente al terzo posto con quindici lunghezze in classifica, la squadra di Piovani è reduce da una pesante sconfitta in Serie A contro la Fiorentina, seconda in classifica, per 2-1 al Viola Park, per cui l'Inter nella sfida casalinga contro le aquilotte di Grassadonia è a caccia di tre punti importanti per avvicinarsi ancor di più alla Viola.

4' Colombo, 43' Colombo, 15' Kajan, 51' Kajan, 65' Kajan, 56' Picchi, 83' Reyes, 85' Nischler, 87' Visentin

La formazione ufficiali di Lazio e Como

LAZIO (4-3-3): Karresmaa; Pittaccio, D`Auria, Connolly, Belloumou; Castiello, Yang, Colombo; Kajan, Le Bihan, Moraca. A disposizione: Cetinja, Baltrip-Reyes, Oliviero, Zanoli, Simonetti, Goldoni, Visentin. Allenatore: Gianluca Grassadonia.

COMO (5-3-2): De Bona, Marcussen, Spinelli, Sagen, Rizzon, Bergersen; Hilaj, Pichi, Karlernas; Skorvankova, Bolden. A disposizione: Ruma, Nischler, Conc, Liva, Cecotti, Bianchi, Vaitukaityte, Petzelberger, Kerr. Allenatore: Stefano Sottili.

Arbitro: Alessio Amadei della sezione di Terni

Assistenti: Giovanni Di Meglio e Giovanni Santoriello

