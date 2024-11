Lazio-Porto, scelto l’arbitro del match: ecco di chi si tratta

E’ già tempo di voltare pagina dopo la vittoria di ieri in casa con il Cagliari: quella di domani sarà già giornata di vigilia, giovedì la Lazio affronterà il Porto in Europa League. Cresce l’attesa dei tifosi biancocelesti, di fronte ci sarà una squadra in salute che nel suo campionato è seconda in classifica; in Europa League invece, i portoghesi hanno conquistato quattro punti in tre partite. In queste ore è uscita la designazione arbitrale della sfida.

Depositphotos

Nella pagina successiva scopriremo chi arbitrerà Lazio-Porto