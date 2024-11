La Lazio vince e non si ferma più: l’Europa League si complimenta

Quella di ieri non è stata una partita entusiasmante sul piano del gioco ma la Lazio è riuscita comunque a strappare di nuovo i tre punti: Baroni predica calma ma i suoi ragazzi non hanno intenzione di fermarsi. Considerando campionato e coppa, i biancocelesti hanno vinto otto delle ultime nove partite. Insieme ad Atalanta e Fiorentina, la Lazio è una delle squadre più in forma del campionato e adesso ci sarà l’Europa League prima del Monza; allo Stadio Olimpico farà visita il Porto anch’esso imbattuto da otto partite, sarà una gara stimolante e difficile visto il livello dell’avversario. In Europa, la Lazio attualmente comanda la classifica a punteggio pieno e grazie alla differenza reti ottenuta sul campo. Baroni sta riuscendo a valorizzare l’intera rosa anche se c’è ancora qualche calciatore che deve esprimere tutto il suo potenziale.

