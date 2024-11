COPPA ITALIA | LIVE Lazio-Como 1-0 (3' Colombo)

Tutto pronto per gli ottavi di finale di Coppa Italia, in cui la Lazio ospiterà nuovamente il Como allo Stadio Mirko Fersini di Formello dopo la pesante sconfitta per 2-1 in campionato. La sfida di oggi sarà molto importante per il percorso della Lazio nella coppa nazionale, essendo una gara secca solo una tra le due squadre potrà passare il turno e la vincente di oggi sfiderà una tra il Verona e la Juventus ai quarti di finale.

La formazione ufficiali di Lazio e Como

LAZIO (4-3-3): Karresmaa; Pittaccio, D`Auria, Connolly, Belloumou; Castiello, Yang, Colombo; Kajan, Le Bihan, Moraca. A disposizione: Cetinja, Baltrip-Reyes, Oliviero, Zanoli, Simonetti, Goldoni, Visentin. Allenatore: Gianluca Grassadonia.

COMO: De Bona, Marcussen, Spinelli, Sagen, Rizzon, Bergersen; Hilaj, Pichi, Karlernas; Skorvankova, Bolden. A disposizione: Ruma, Nischler, Conc, Liva, Cecotti, Bianchi, Vaitukaityte, Petzelberger, Kerr. Allenatore: Stefano Sottili.

Il live della partita