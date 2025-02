Serie A Live | Cagliari-Lazio 1-2: Castellanos firma il vantaggio

La 23° giornata di Serie A ENILIVE si chiuderà alla Unipol Domus Arena di Cagliari con la squadra di Baroni che farà visita a Nicola e i suoi. La Lazio è chiamata a rispondere alle vittorie delle concorrenti e ha l'occasione di allungare sul Milan e ulteriormente sulla Roma. La situazione emergenziale continua soprattutto in difesa dove ci sarà il solo Primavera Zazza in panchina come terzino. Dal canto suo il Cagliari vuole uscire dalle sabbie mobili della lotta salvezza e ha questa sera una grande occasione.

La sfida promette spettacolo!

IPA

Le formazioni ufficiali

CAGLIARI (4-2-3-1): Caprile; Zappa, Mina, Luperto, Augello; Makoumbou, Adopo; Zortea, Viola, Felici; Piccoli. A disposizione: Iliev, Sherri, Prati, Marin, Deiola, Palomino, Jankto, Obert, Pavoletti, Cogoni, Gaetano, Kingstone. Allenatore: Davide Nicola

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Hysaj, Gila, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Zaccagni; Castellanos. A disposizione: Mandas, Furlanetto, Zazza, Gigot, Pellegrini, Basic, Dele-Bashiru, Tchaouna, Ibrahimovic, Pedro, Noslin. Allenatore: Marco Baroni

Il live del match