AMARCORD | Cagliari-Lazio 1-2, il marchio Caicedo a colpire

Una partita che resterà nei ricordi di ogni laziale. Un match che vedeva il Cagliari in vantaggio sulla Lazio fino al minuto 93. Poi la rimonta incredibile, in una manciata di minuti due gran gol, prima il destro potente e preciso di Luis Alberto e poco dopo l'incornata del Panterone Caicedo a conclamarsi come uomo gol dell'ultimo respiro.

Quell'anno anche è nei ricordi del popolo biancoceleste, l'Italia e il mondo ha avuto a che fare con un virus che ha messo in ginocchio ogni essere umano e calcisticamente parlando quella Lazio di Inzaghi era una vera e propria minaccia a sorpresa per le big che lottavano per lo scudetto, in particolare per la Juventus di Cristiano Ronaldo allenata da Maurizio Sarri.

L'andamento del match

Partita dalle mille emozioni con un Cagliari corsaro che in casa raccoglie successi importanti fermando anche diverse big. Alla Sardegna Arena sono proprio i sardi a partire forte. La squadra allenata da Maran dopo appena 8 minuti trova il gol con una grande giocata di Simeone. La Lazio prova a reagire subito ma il Cagliari difende bene e prova in contropiede a rendersi pericoloso. Nel secondo tempo la squadra di Simone Inzaghi aumenta il ritmo e va in più occasioni vicina al pareggio, esponendosi però al contropiede dei rossoblu, pericolosi in più di un'occasione. Prima Simeone ha la palla del raddoppio ma tira alto, poi Faragò, entrato al posto di Ionita, scivola in area poco prima del tiro. Nel recupero l'impresa della Lazio: al minuto 94 il pareggio arriva con la rete di Luis Alberto, al 98' poi il gol vittoria di Caicedo.

La classifica dopo quel Cagliari-Lazio

La squadra di Inzaghi sta vivendo un sogno, tutti si lustrano gli occhi davanti al bel gioco degli uomini dell'allenatore piacentino e quella che sembrava una momentanea sorpresa sta diventando oggettivamente una conferma che incalza vittorie su vittorie. Ora la vetta della classifica per i biancocelesti è a soli 3 punti, dove figurano a pari merito Inter e Juventus.