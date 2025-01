Caicedo: "Radu mi ha trasmesso la Lazialità. Tornare alla Lazio? Vi dico che..."

Nella trasmissione radiofonica “Diario di Bordocampo” a Radio Laziale è intervenuto Felipe Caicedo, ex attaccante biancoceleste, per commentare il prossimo impegno della squadra di Baroni: Roma-Lazio, in programma domenica 5 gennaio alle 20:45 allo Stadio Olimpico di Roma, gara valevole per la diciannovesima giornata di Serie A.

L'intervenuto di Caicedo a Radio Laziale

Incubo dei romanisti? Non so perché si arrabbiano tanto (ride, ndr), ma comunque ci sta lo sfottò, anche loro lo fanno, fa parte del calcio e finisce lì. Ci facciamo due risate e finisce lì. Il mio goal nel 2019 gli brucia ancora, è finita 3-1, ma poteva finire 5-1. Ho fatto quel bellissimo goal e so che a loro brucia ancora. Il derby è derby. Dobbiamo vincere.

Sei rimasto molto legato alla Lazio. Come nasce questa grande condivisione con la Lazio e i suoi tifosi?

I tifosi mi vogliono bene, ho un circolo in cui sono tutti laziali, uno di quelli mi ha trasmesso la lazialità e me l'ha fatta capire fin dall'inizio. So com'è la gente a Roma, ha passione e tifo. A me è rimasto, cerco ogni giorno di trasmettere il mio amore ai tifosi via social, è una costante sintonia. Faccio il tifo anche perché ci sono ancora dei miei amici lì. Più laziale io o Radu? Sicuramente Radu, 10 volte più di me, è da tanti anni lì ed è stato anche lui uno dei giocatori che mi ha mostrato cosa vuol dire essere laziale, è stato uno di quelli che mi ha trasmesso la lazialità. Radu laziale vero. Il derby di ritorno? Non dico di no, farò tutto il possibile per stare lì.

Quando hai capito cosa significa il derby?

Mi è scattato perché sono stato in diversi paesi, ma il derby a Roma è unico, sono stato al derby di Manchester, di Milano, eppure il derby nella città di Roma si vive diversamente. Ti entra dentro proprio. Ho visto quello tra Inter e Milan, è un derby pesante, ma non è lo stesso. A me è rimasto proprio dentro, soprattutto con la squadra del mio cuore, la Lazio significa tanto. Il mio proprio anno è stato un odio e poi è diventato un amore, un po' scetticismo e critica, ma dal secondo anno in poi sono diventato un giocatore che è rimasto.

Il tifoso laziale è proprio corretto, se vedi che lavori, ti impegni alla fine il lavoro ripaga. Ho abbasto la testa lavorando e alla fine ha pagato tutto.

Tu sei stato l'unico attaccante che ha fatto il vice o il co-Immobile, qual è il segreto?

Il mio ruolo era quello. Avevo vicino un attaccante forte, che ci faceva 25/30 goal a stagione. Anche quello è stati un po' difficile all'inizio, non smetteva di segnare per cui per me era un po' difficile subentrare (ride, ndr). Essere il vice-immobile è stato un onore.

Come vivevi la tua settimana del derby?

Sinceramente non mi fregava proprio quello che accadeva prima del derby, non me ne fregava nulla della partita prima. Pensavo solo a quello. Il mio pensiero era che tutti uscissero dal campo bene senza infortuni. È una settima particolare, perché ci sono tanti tifosi che ti caricano prima della partita e ti viene anche un po' l'ansia.

Chi soffriva di più il derby nello spogliatoio?

L'allenatore, Inzaghi. Proprio non ci dormiva la notte, beveva una camomilla ogni giorno prima del derby. Anche Radu e Cataldi, Danilo sarebbe stato già pronto una settimana prima. Abbiamo vinto più derby che persi. Non mi ricordo di aver perso tanti derby. Penso che il bilancio sia più positivo che negativo.

Nel 2019 ti aspettavi di partire titolare?

Io non me lo aspettavo, il bomber era infortunato ed era in dubbio anche il giorno prima. La mattina stessa il mister mi ha detto che ero io il titolare. Immobile poi è entrato e ha segnato. Il primo tempo doveva finire almeno 5/6-0. Ci eravamo ammazzati (ride, ndr).

Un arbitro che proprio non volevi che ti arbitrasse al derby

Sono tutti uguali. Noi sapevamo che al derby qualcosina a a loro davano, vanno sempre a favore loro per cui dovevamo stare attenti. Uno che mi piaceva? Quello che ci ha arbitrato al derby del 3-1, Mazzoleni.

Un aneddoto riguardo ad uno dei tuoi derby?

Alcune meglio raccontarle su Radu. Quando vincevamo, ci sta uno che fa i video tifoso romanista e sul nostro gruppo giravano i suoi video e noi morivamo dalle risate.

Sulla Lazio di Baroni

Questa squadra mi piace tanto. Mi sta sorprendendo, le aspettative non c'erano all'inizio. È una squadra che sta facendo molto bene. Mi sa che è l'allenatore della Serie A, ha dato un'identità alla squadra in cui nessuno credeva e ora c'è la Lazio che è, secondo me, la squadra più forte d'Europa. Un giocatore che mi piace? Nuno, è quello che fa la differenza. È proprio un giocatore che sta facendo molto bene, come anche Rovella, Guendouzi e Taty. È una squadra molto compatta, stanno tutti pedalando. È un gruppo unito e sano. Devono continuare cosi perché la strada è ancora lunga. Il derby è una prova difficile, ma devono scendere in campo con la mentalità giusta. Il derby si gioca per vincere. A me piacciono sia Taty che Dia, che un po' mi assomiglia. Boulaye è bravo, mi piace, è un attaccante che può fare molto bene alla Lazio e deve mantenere la mentalità giusta e pensare che la Lazio è una grande squadra. Fraioli

Un giocatore della Roma che non ti piaceva molto?

Un po' Fazio, era difensore e due tre parole con lui ce le dicevamo, e non erano parole belle, anzi. Fuori dal campo è un bravo ragazzo.

Sull'esultanza di Simone Inzaghi contro l'Inter

Lui si è lasciato un po' andare. Io sicuramente non farei così. Ma questo non toglie quello che lui sente. La Lazio è stata per lui una squadra importante. So che molti tifosi sono arrabbiati e li posso capire.

Torneresti mai alla Lazio?

Io tornerei in qualsiasi ruolo. Sono stato benissimo e amo il mondo Lazio. Sono a disposizione in qualsiasi ruolo. Farei qualsiasi cosa, dall'allenatore al direttore sportivo, ma dovrei iniziare a prepararmi. Il goal a cui sei più legato? Quello a Cagliari, mi ha fatto perdere la testa, erano tutti nello spogliatoio e mi stavano aspettando, c'era un'emozione incredibile per tutti. Anche il Cagliari era la sorpresa del campionato, non perdevano da tanto in casa. Noi eravamo sotto, poi il goal di Luis ed infine il mio salto che mi ha impulsato Dio (ride, ndr), normalmente non salto, ma in quel momento ho fatto un salto che è inspiegabile.

Come finisce il derby di domenica?