Inter Miami su Instagram: "Un ospite speciale a casa", ecco chi è

Oggi l'attaccante biancoceleste, Pedro, era in visita presso il centro sportivo dell'Inter Miami, per questo motivo la società ha subito postato una sua foto sul proprio profilo Instagram.

Le parole del club statunitense

Proprio sotto al post Instagram, l'Inter Miami ha scritto questa didascalia:

Un invitado especial en casa. Un ospite speciale a casa.

Per questo motivo, sotto al post non sono mancati commenti adulatori dei tifosi dell'Inter Miami, forse per provare a convincere Pedro ad andare a giocare con loro.

Il post