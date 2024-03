Il Tempo - Tutti gli uomini del suo staff

Igor Tudor ha firmato un contratto fino a giugno del 2025 senza opzioni per la stagione successiva. Se le cose dovessero andare bene, però, già tra qualche mese Lotito vorrà prolungare l'accordo. Lo stipendio è di circa 2.5 milioni all'anno con bonus che scatteranno se la squadra biancoceleste riuscirà a centrare un piazzamento in Europa League. In caso di rimonta fino al quinto posto, utile per la Champions League, sono previsti ulteriori premi. Da oggi comincerà a lavorare a Formello Javorcic, il vice, mentre Rogic è il nuovo preparatore del portieri. Giuseppe Maiuri si occuperà dell'analisi delle gare in collaborazione com Enrico Allavena. I preparatori atletici saranno Alessandro Fonte e Simone Fugalli, promosso dalla Primavera.

Il Tempo