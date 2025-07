Francesca Manzini sul padre Maurizio: "Ti è servita la lontananza. Il distacco. E io ho capito"

Noto simbolo della Lazio, Maurizio Manzini fu team manager della squadra capitolina, utile soprattutto nella rinascita internazionale.

Dopo anni di vittorie e rinascite, il suo lavoro da team manager ebbe fine nella stagione 2014-2015 quando capì di dover lasciare il proprio posto ad altre personalità.

Per quanto riguarda la sua vita privata, però, come raccontato dalla figlia Francesca durante un'intervista da Silvia Toffanin, Manzini non ha avuto sempre buoni rapporti con lei.

Nonostante tutto, però, oggi lei ha voluto postare una foto sui propri social, descrivendo ciò che adesso stanno vivendo, insieme.

Le parole di Francesca Manzini:

Oggi ti voglio dedicare questo post, Manzo.

Sei un uomo di una tenerezza che, forse, sono riuscita a vedere solo io. L’ho colta dietro i tuoi “mai” sorrisi, dietro i tuoi “mai” abbracci, i tuoi “mai” baci, le tue “mai” carezze. Hai sempre tenuto tutto dentro, soprattutto quella rabbia silenziosa di non riuscire ad amare.

Quella tua incapacità d’amore, però, ha insegnato a me ad amare anche senza la complicità degli uomini. Uomini che mi attraversavano, ma che mentre si amavano attraverso me, non vedevano me. Ero invisibile. Ma oggi non importa più.

Perché oggi io mi vedo. Mi scelgo. E scelgo il bene.

Eppure, se non fosse stato per la tua assenza… Se non fosse stata per quella tua dolce e impaurita inadeguatezza, per quel tuo grido di libertà , un grido che, a differenza dell’aquila che ti abita da sempre, non ha mai trovato il coraggio di spiegare davvero le ali, io non avrei compreso.

Ti è servita la lontananza. Il distacco. E io ho capito.

Ecco, tutto ciò che avrebbe potuto essere negativo… io l’ho trasformato.

Grazie.

Ti voglio bene.