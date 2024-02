PRIMAVERA 1 | Anticipi e posticipi, il calendario della Lazio dalla 25° alla 27° giornata

In attesa del ritorno in campo della Lazio Primavera, in programma sabato 2 marzo alle ore 11:00 per affrontare in casa il Frosinone, nella 24° giornata del campionato di Primavera 1, il sito ufficiale biancoceleste, sslazio.it, ha annunciato che, la Lega Serie A, ha reso noti gli anticipi ed i posticipi dalla 25esima alla 27esima giornata del campionato di Primavera 1 TIM.

La squadra di Stefano Sanderra, dopo il match contro il Frosinone del prossimo weekend, sarà impegnata nuovamente in casa, per affrontare il Bologna nel 25esimo turno di campionato. Il match si disputerà lunedì 11 marzo alle ore 15:00. Successivamente, nella giornata numero 26, la Lazio Primavera sarà impegnata in trasferta, nello scontro diretto di alta classifica in casa del Milan, con la sfida in programma domenica 17 marzo alle ore 10:45. Infine, nella 27° giornata del campionato di Primavera 1, i biancocelesti torneranno a giocare tra le mura amiche, con la gara contro la Sampdoria fissata per lunedì 1 aprile, con fischio d'inizio alle ore 11:00.

Il calendario della Lazio Primavera dalla 25° alla 27° giornata del campionato di Primavera 1 TIM:

25° Giornata | Lazio-Bologna, lunedì 11 marzo alle ore 15:00;

26° Giornata | Milan-Lazio, domenica 17 marzo alle ore 10:45;

27° Giornata | Lazio-Sampdoria, lunedì 1 aprile alle ore 11:00.

La Lazio Primavera di Stefano Sanderra si trova attualmente, dopo 23 giornate di campionato, al quarto posto in classifica, con 38 punti raccolti frutto di 10 vittorie, 8 pareggi e 5 sconfitte. Attualmente, meglio dei biancocelesti hanno fatto Inter, primo con 48 punti, e la coppia Atalanta-Roma al secondo e terzo posto con 40 punti, due un più della Lazio.