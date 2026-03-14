Primavera Live | Lazio-Juventus 1-2: accorcia le distanze Canali
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Nella scorsa giornata la Lazio Primavera ha rialzato la testa sul campo del Bologna dopo un periodo negativo. La squadra di Punzi ospita al Mirko Fersini di Formello la Juventus che dal canto suo vuole punti per un posto ai Playoff.
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Le formazioni ufficiali
LAZIO: Pannozzo, Bordon, Santagostino, Cuzzarella, Sulejmani, Bordoni, Farcomeni, Munoz, Pernaselci, Cangemi, Sana Fernandes.
A disp.: Bosi, Ciucci, Calvani, Battisti, Gelli, Marinaj, Trifelli, Serra, Canali, Montano, Iorio.
All.: Francesco Punzi
JUVENTUS: Radu, Montero, Finocchiaro, Leone, Verde, Durmisi, Vallana, Grelaud, Pagio, Borasio, Makiobo.
A disp.: Nava, Huli, Milia, Keutgen, Comellas, Sylla, Bellino, Ceppi, Bracco, De Brul, Gielen.
All.: Simone Padoin
Il Live scritto del match
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55'
Sostituzioni Lazio
Fuori: Tiozzo
Dentro: Keutgen
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50'
GOL LAZIOOOO
Accorcia le distanze Canali con un bel tiro potente incrociato
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45'
Inizia il secondo tempo
Al via il secondo tempo
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45'
Sostituzione Juventus
Fuori: Radu
Dentro: Huli
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45'
Sostituzioni Lazio
Fuori: Cangemi, Fernandes
Dentro: Gelli, Canali
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47'
Termina il primo tempo
Bianconeri avanti 0-2 dopo i primi 45'
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45'
Tempo addizionale
Saranno due i minuti di recupero
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39'
Infortunio Lazio
Resta a terra Sana Fernandes dopo la conclusione, sembra comunque in grado di continuare il numero 77
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38'
Occasione Lazio
Tiro di Sana Fernandes incrociato, reattivo Radu che blocca a terra
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35'
Gol Juventus
Colpo di testa decisivo di Durmisi su calcio d'angolo, non perfetto Pannozzo che non devia abbastanza la conclusione
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32'
Prova la Lazio a pareggiare
Alza i ritmi la Lazio, che cerca di riportare in equilibrio la gara. Momento favorevole ai biancocelesti
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22'
Occasione Lazio
Lancio di Bordoni per Cuzzarella, che da posizione defilata va alla conclusione… attento Radu
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14'
Ci prova la Lazio
Tiro-cross su punizione di Farcomeni, conclusione centrale facile presa per Radu
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7'
Occasione Juventus
Sempre Tiozzo questa volta dalla distanza, palla di poco alta
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1'
Gol Juventus
Dopo appena 80 secondi trova il vantaggio la Juventus grazie al tiro di Tiozzi, deviato dalla difesa che mette fuorigioco Pannozzo.
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1'
Tutto pronto si inizia
Al via Lazio-Juventus Primavera, muovono il primo pallone di gioco i biancocelesti