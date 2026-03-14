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Primavera Live | Lazio-Juventus 1-2: accorcia le distanze Canali

Segui il Live scritto del match tra Lazio Primavera e Juventus qui su www.LazioPress.it

Beniamino Civitelli /
Bandiera Lazio

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Beniamino Civitelli /

Nella scorsa giornata la Lazio Primavera ha rialzato la testa sul campo del Bologna dopo un periodo negativo. La squadra di Punzi ospita al Mirko Fersini di Formello la Juventus che dal canto suo vuole punti per un posto ai Playoff.

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Le formazioni ufficiali

Francesco Punzi - Via onefootball (Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images)
Francesco Punzi - Via onefootball (Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images)

LAZIO: Pannozzo, Bordon, Santagostino, Cuzzarella, Sulejmani, Bordoni, Farcomeni, Munoz, Pernaselci, Cangemi, Sana Fernandes.

A disp.: Bosi, Ciucci, Calvani, Battisti, Gelli, Marinaj, Trifelli, Serra, Canali, Montano, Iorio.

All.: Francesco Punzi


JUVENTUS: Radu, Montero, Finocchiaro, Leone, Verde, Durmisi, Vallana, Grelaud, Pagio, Borasio, Makiobo.

A disp.: Nava, Huli, Milia, Keutgen, Comellas, Sylla, Bellino, Ceppi, Bracco, De Brul, Gielen.

All.: Simone Padoin

Il Live scritto del match 

  • 55'
    substitution
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    Sostituzioni Lazio

    Fuori: Tiozzo

    Dentro: Keutgen

  • 50'
    goal
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    GOL LAZIOOOO

    Accorcia le distanze Canali con un bel tiro potente incrociato

  • 45'
    break_start
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    Inizia il secondo tempo

    Al via il secondo tempo

  • 45'
    substitution
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    Sostituzione Juventus

    Fuori: Radu

    Dentro: Huli

  • 45'
    substitution
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    Sostituzioni Lazio

    Fuori: Cangemi, Fernandes

    Dentro: Gelli, Canali

  • 47'
    break_start
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    Termina il primo tempo

    Bianconeri avanti 0-2 dopo i primi 45'

  • 45'
    whistle
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    Tempo addizionale

    Saranno due i minuti di recupero

     

  • 39'
    injury
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    Infortunio Lazio

    Resta a terra Sana Fernandes dopo la conclusione, sembra comunque in grado di continuare il numero 77

  • 38'
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    Occasione Lazio

    Tiro di Sana Fernandes incrociato, reattivo Radu che blocca a terra

  • 35'
    goal
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    Gol Juventus

    Colpo di testa decisivo di Durmisi su calcio d'angolo, non perfetto Pannozzo che non devia abbastanza la conclusione

  • 32'
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    Prova la Lazio a pareggiare

    Alza i ritmi la Lazio, che cerca di riportare in equilibrio la gara. Momento favorevole ai biancocelesti

  • 22'
    shot_saved
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    Occasione Lazio

    Lancio di Bordoni per Cuzzarella, che da posizione defilata va alla conclusione… attento Radu

  • 14'
    shot_saved
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    Ci prova la Lazio

    Tiro-cross su punizione di Farcomeni, conclusione centrale facile presa per Radu

  • 7'
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    Occasione Juventus

    Sempre Tiozzo questa volta dalla distanza, palla di poco alta

  • 1'
    goal
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    Gol Juventus

    Dopo appena 80 secondi trova il vantaggio la Juventus grazie al tiro di Tiozzi, deviato dalla difesa che mette fuorigioco Pannozzo.

  • 1'
    match_started
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    Tutto pronto si inizia

    Al via Lazio-Juventus Primavera, muovono il primo pallone di gioco i biancocelesti

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