GdS | Sarri linea prudente: sarà una Lazio meno arrembante

Alla vigilia di Lazio-Milan, a Formello gli occhi sono puntati sul centrocampo biancoceleste vista l'emergenza che continua a perpetrarsi con Sarri che dovrà fare di necessità virtù, ancora una volta. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, Il Comandante dovrà disegnare una Lazio più prudente per non concedere spazi ad Allegri e i suoi.

La situazione a centrocampo e in difesa

Per tutta la stagione la Lazio è stata falcidiata dagli infortuni e questa volta riguardano perlopiù il centrocampo. Come riporta la Rosea, Cataldi e Rovella sono out e anche Basic non dovrebbe farcela complicando e non di poco i piani di Maurizio Sarri. Le altre assenze riguardano la difesa: Provedel ha terminato la stagione, mentre Romagnoli è sul filo visto il problema al polpaccio rimediato contro il Sassuolo.

La variabile Patric

Sempre come riporta la Gazzetta dello Sport, il centrale di centrocampo della Lazio contro il Milan sarà Patric a cui verrà chiesto più di rompere il gioco avversario che costruire. La costruzione passerà dai piedi di Taylor, che avrà più libertà di accentrarsi e muovere la palla.