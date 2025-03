Sassuolo-Lazio, le formazioni ufficiali di Rossi e Fedeli

La Lazio Women scenderà in campo alle ore 12:30 contro il Sassuolo per la quarta giornata per la poule salvezza allo Stadio Comunale Enzo Ricci. Le biancocelesti sono reduci da un pesante ko in casa al Fersini di Formello contro il Como, una sconfitta che le porta al secondo posto della classifica salvezza a 26 punti, sorpassate dalle stesse lariane a 28. Nonostante manchino ancora cinque gare al termine della seconda fase del campionato, la Lazio Women è già automaticamente salva e non rischia la retrocessione per la prossima stagione della Serie A eBay.

Nel frattempo mister Grassadonia e Gian Loris Rossi hanno diramato le loro undici titolari in vista di Sassuolo-Lazio, di seguito le formazioni ufficiali.

La formazione scelta dalla Lazio

LAZIO (4-3-2-1): Cetinja; Cafferata, D'Auria, Zanoli, Oliviero; Goldoni, Eriksen, Benoit; Le Bihan, Simonetti, Piemonte. A disposizione: Karresma, Baltrip-Reyes, Mancuso, Kajan, Yang, Martinovic, Castiello, Pizzi, Visentin. Allenatore: Giammarco Fedeli.

Le undici titolari del Sassuolo

SASSUOLO: Lonni; Philtjens, Mella, Caiazzo, Doms, Brustia, Sabatino, Chmielinski, Missipò, Dhont, Clelland. A disposizione: Durand, Di Nallo, Gram, Fisher, Hagemann, Gallazzi, Fusini, De Riti, Perselli, Girotto. Allenatore: Gian Loris Rossi.