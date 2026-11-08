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Women Live | Serie A, Lazio-Napoli 0-0: fine primo tempo

Tutto pronto per la sesta giornata di Serie A Women Athora: segui il live del match tra Lazio e Napoli

Ginevra Sforza /
Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images via Onefootball
Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images via Onefootball

Tutto pronto per la sesta giornata di Serie A Women Athora: segui il live del match tra Lazio e Napoli

Ginevra Sforza /

La sesta giornata di Serie A Women Athora si chiuderà questo pomeriggio alle ore 18:00 con Lazio Women-Napoli. Le biancocelesti di mister Grassadonia sono ancora alla ricerca della prima vittoria stagionale dopo un avvio di campionato in salita. Oggi allo stadio Mirko Fersini ospiteranno le partenopee alla loro seconda trasferta consecutiva nella capitale.

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Le formazioni ufficiali

LAZIO (4-3-3): Freeman; Consolini, Connolly, Zannini, Zanoli; Castiello, Sciabica, Goldoni; Visentin, Ngueleu, Camacho. A disp.: Cetinja, Gregori, Holstrøm, Roddar, Masu, Martin, Portales, Le Mouël, Longobardi, Mancini, Frenquellucci. All.: Gianluca Grassadonia

NAPOLI WOMEN: Manner; Ndaw, Pleidrup, Pettenuzzo, Kozak, Dompig, Bellucci, Giordano, Sulola, Langella, Mece. A disp.: Beretta, Gaglione, Veletanlic, Carstensen, Banusic, Henriksen, Carcassi, Mihelic, Romiti, Borrriello, Massombo, Di Vaio. All.: Alessandro Spugna

La designazione arbitrale

Arbitro: Gabriele Sciolti (sez. Lecce)   

Assistenti: D'Ettorre - Di Carlo   

IV Ufficiale: Iheukwumere

Operatore FVS: Giancristofaro   

Il live del match tra Lazio e Napoli

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    45'
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    Fine primo tempo

    Termina la prima frazione di tempo, parziale ancora fermo sullo 0-0

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    43'
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    Lazio a un passo dal gol

    Conclusione di Camacho terminata di pochissimo sopra la traversa

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    41'
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    Goldoni sfiora il gol di testa

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    37'
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    Occasione Napoli

    Punizione per il Napoli: Freeman respinge

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    34'
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    Prima azione pericolosa del Napoli

    Colpo di testa di Dompig, Freeman blocca la sfera

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    27'
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    Occasione Lazio

    Colpo di testa insidioso di Goldoni, Freeman nega l'occasione

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    24'
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    Occasione Lazio

    Ngueleu prova il tiro, ma viene deviato. Angolo per la Lazio

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    12'
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    Poche emozioni al Fersini

    Ritmi bassi con Napoli più pericoloso nelle occasioni

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    1'
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    Occasione Lazio

    Primo guizzo della Lazio con Camacho, il portiere salva

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    1'
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    Inizia la sfida!

    Si comincia

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    1'
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    Minuto di raccoglimeno

    Un minuto di silenzio per la scomparsa di Jesus De Miguel Alameda

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