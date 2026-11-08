Women Live | Serie A, Lazio-Napoli 0-0: fine primo tempo
Tutto pronto per la sesta giornata di Serie A Women Athora: segui il live del match tra Lazio e Napoli
Tutto pronto per la sesta giornata di Serie A Women Athora: segui il live del match tra Lazio e Napoli
La sesta giornata di Serie A Women Athora si chiuderà questo pomeriggio alle ore 18:00 con Lazio Women-Napoli. Le biancocelesti di mister Grassadonia sono ancora alla ricerca della prima vittoria stagionale dopo un avvio di campionato in salita. Oggi allo stadio Mirko Fersini ospiteranno le partenopee alla loro seconda trasferta consecutiva nella capitale.
Le formazioni ufficiali
LAZIO (4-3-3): Freeman; Consolini, Connolly, Zannini, Zanoli; Castiello, Sciabica, Goldoni; Visentin, Ngueleu, Camacho. A disp.: Cetinja, Gregori, Holstrøm, Roddar, Masu, Martin, Portales, Le Mouël, Longobardi, Mancini, Frenquellucci. All.: Gianluca Grassadonia
NAPOLI WOMEN: Manner; Ndaw, Pleidrup, Pettenuzzo, Kozak, Dompig, Bellucci, Giordano, Sulola, Langella, Mece. A disp.: Beretta, Gaglione, Veletanlic, Carstensen, Banusic, Henriksen, Carcassi, Mihelic, Romiti, Borrriello, Massombo, Di Vaio. All.: Alessandro Spugna
La designazione arbitrale
Arbitro: Gabriele Sciolti (sez. Lecce)
Assistenti: D'Ettorre - Di Carlo
IV Ufficiale: Iheukwumere
Operatore FVS: Giancristofaro
Il live del match tra Lazio e Napoli
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Fine primo tempo
Termina la prima frazione di tempo, parziale ancora fermo sullo 0-0
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Lazio a un passo dal gol
Conclusione di Camacho terminata di pochissimo sopra la traversa
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Goldoni sfiora il gol di testa
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Occasione Napoli
Punizione per il Napoli: Freeman respinge
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Prima azione pericolosa del Napoli
Colpo di testa di Dompig, Freeman blocca la sfera
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Occasione Lazio
Colpo di testa insidioso di Goldoni, Freeman nega l'occasione
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Occasione Lazio
Ngueleu prova il tiro, ma viene deviato. Angolo per la Lazio
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Poche emozioni al Fersini
Ritmi bassi con Napoli più pericoloso nelle occasioni
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Occasione Lazio
Primo guizzo della Lazio con Camacho, il portiere salva
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Inizia la sfida!
Si comincia
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Minuto di raccoglimeno
Un minuto di silenzio per la scomparsa di Jesus De Miguel Alameda