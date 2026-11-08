Conferenza Rrahmani: “Siamo sempre stati con Allegri”

Nella conferenza post-partita seguita al pareggio per 1-1 tra Napoli e Lazio, Amir Rrahmani ha tracciato un bilancio lucido della prestazione degli azzurri e del momento della stagione.

Analisi della Partita

Primo tempo con tante difficoltà, la Lazio aveva spazio per le nostre palle perse. Nel secondo tempo abbiamo dominato e potevamo anche vincere. È andata così, ma abbiamo dato tutto in campo e sono orgoglioso di questo. Abbiamo giocato bene per tutto il secondo tempo, la Lazio è prima in classifica e ha una grande pazienza nel modo di giocare. Aspetta il momento giusto per attaccare, difende e riparte. Nel secondo tempo non penso siano stati solo venti minuti buoni, ma tutta la seconda frazione.

Unità e Sguardo al Futuro