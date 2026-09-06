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Women's cup Live | Inter-Lazio 2-1: raddoppio delle nerazzurre

Terza e ultima sfida della fase a gironi della Women's cup per le biancocelesti di mister Grassadonia

Ginevra Sforza /

Terza e ultima sfida della fase a gironi della Women's cup per le biancocelesti di mister Grassadonia

Ginevra Sforza /

Terza e ultima sfida della fase a gironi della Women's cup per la Lazio Women di mister Grassadonia, che alle ore 15:00 di oggi pomeriggio sfiderà l'Inter femminile per una sfida decisiva: entrambe sono appaiate a 6 punti in classifica nel Girone A e il match di oggi stabilirà, infatti, la capolista.

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Le formazioni ufficiali

INTER (4-4-2): Rúnarsdóttir; Garcia, Van Diemen, Andrés, Schough; Payne, Tomašević, Vilhjálmsdóttir, Robustellini; Cambiaghi, Bugeja.
A disposizione: Forcinella, Ferrario, Kullberg, Santi, Polli, Glionna, Detruyer, Raphino, Giudici, Bartoli, Ferraro. Allenatore: David Sassarini

LAZIO (4-4-2): Cetinja; Zannini, Connolly, Masu, Zanoli; Monnecchi, Castiello, Roddar, Portales; Visentin, Ngueleu. A disposizione: Gregori, Martin Queralt, Camacho, Le Mouel, Longobardi, Foerdos, Goldoni, Mancini, Frenquellucci, Gregori. Allenatore: Gianluca Grassadonia

La designazione arbitrale

Arbitro: Gandino

Assistenti: Eltantaway-Nechita

IV Ufficiale: Scalvi

Il live del match tra Inter e Lazio

  • 58'
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    Cartellino rosso

    Rosso diretto per Gianluca Grassadonia

  • 52'
    substitution
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    Triplo cambio per Grassadonia

    IN Camacho, Goldoni e Le Mouel OUT Ngueleu, Portales e Roddar

  • 52'
    whistle
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    Gol dell'Inter

    Mischia in area di rigore e alla fine è l'Inter ad avere la meglio con Tomašević

  • 45'
    whistle
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    Inizio secondo tempo

    Comincia la seconda frazione di gioco

  • 45'
    substitution
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    Sostituzione Inter

    IN Kullberg OUT Andres

  • 47'
    whistle
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    Fine primo tempo

    Termina in pari la prima frazione di gioco tra Inter e Lazio: a Monnecchi risponde Vilhjálmsdóttir su calcio di rigore

  • 45'
    whistle
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    Recupero primo tempo

    Due minuti di recupero concessi al termine del primo tempo

  • 39'
    match_started
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    Gol dell'Inter

    Vilhjálmsdóttir non sbaglia dal dischetto e trova il gol del pareggio

  • 38'
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    Calcio di rigore per l'Inter

    Calcio di rigore per l'Inter per un tocco di braccio in area di Masu

  • 35'
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    Occaisone Inter

    Conclusione centrale di destro di Schough, Cetinja blocca la sfera

  • 31'
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    Fuorigioco di Ngueleu

    Lazio vicina al 2-0, ma l'arbitro segnal la posizione off-side del nuovo acquisto in attacco in casa Lazio Ngueleu

  • 26'
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    Cambiaghi pericolosa

    Cross teso di Cambiaghi verso il secondo palo, ma per un soffio non centra la porta, conclusione di poco fuori

  • 24'
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    Gara ripresa

    Riprende la gara dopo la pausa dell'hydration break

  • 22'
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    Hydration break

    Primo cooling break della sfida

  • 16'
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    GOOOOAL DELLA LAZIO

    Eurogol da centrocampo di Monnecchi. Tiro dalla distanza che apre le marcature allo Stadio Breda di Milano

  • 13'
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    Occasione Lazio

    Cross-tiro di Zanoli, ma la sfera termina tra i guantoni di Rúnarsdóttir

  • 7'
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    Visentin sfiora il gol

    Grandissima occasione di Visentin, che sulla fascia mette il turbo e sfiora il primo palo

  • 4'
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    Occasione Inter

    Primo squillo della partita da parte dell'Inter con Bugeja: l'attaccante nerazzurra prova un tiro centrale, Cetinja blocca la sfera senza difficoltà

  • 1'
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    Inizia il match!

    Al via la terza e ultima sfida della fase a gironi di Women's Cup! Inter e Lazio in campo, primo possesso affidato alle padrone di casa

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