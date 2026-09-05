Grassadonia: "La squadra deve essere forte e giocarsi il match. Ci vuole una grande prestazione..."
"La squadra ha lavorato bene in settimana, abbiamo rivisto le cose fatte bene e meno nella gara contro il Parma..."
Il mister della Lazio Women, Grassadonia, è intervenuto ai microfoni ufficiali del club in occasione della vigilia del match Inter-Lazio, in programma domani alle ore 15:00. Le biancocelesti hanno concluso con successo le prime due partite della Serie A Women's Cup, vincendo contro il Napoli e il Parma in casa. A trovare il gol sono state Monnecchi, Masu e Camacho, autrice di una doppietta nella prima giornata della Competizione, Goldoni e Martin.
Le parole del mister Grassadonia
La squadra ha lavorato bene in settimana, abbiamo rivisto le cose fatte bene e meno nella gara contro il Parma. Ci siamo tuffati in questa preparazione nella gara contro l'Inter, questa qualificazione è nelle nostre mani adesso. È un obiettivo tanto importante affrontiamo la squadra più avanti rispetto a tutte per questa nuova stagione perchè ha fatto acquisti importanti. C'è la volontà e la curiosità di andarla a giocare per vedere anche a che punto siamo.
Che squadra è l'Inter?
Ha tantissime potenzialità sopratutto sul reparto avanzato. È completa in tutti i reparti, hanno rinforzato secondo me molto bene la rosa, alzando notevolmente le potenzialità. È una squadra che è abituata a giocare anche in Europa, ha fatto amichevoli importanti. Ogni partita è una scoperta e noi siamo curiosi di sapere a che punto siamo.
Un giudizio sul mister
È un ottimo allenatore, l'anno scorso ha lavorato benissimo con il Napoli. Gli auguro il meglio, tolta la partita di domenica…
Noi abbiamo cambiato tanto, ma c'è la volontà di vedere la crescita ogni giorno di queste ragazze. Dobbiamo metterci tanta volontà e malizia, da un punto di vista tecnico l'Inter è molto più avanti di noi. Vengono da due partite per l'accesso in Champions League. Ho detto alle ragazze che bisogna andare con la mentalità giusta, saper soffrire al momento giusto, quando si ha la palla di giocarsi la partita a testa alta senza paura. Non dobbiamo guardare chi gioca prima o dopo, ma giocarci la partita. La squadra deve essere forte e giocarsi il match. Ci vuole una grande prestazione.