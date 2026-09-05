Grassadonia: "La squadra deve essere forte e giocarsi il match. Ci vuole una grande prestazione..."

Il mister della Lazio Women, Grassadonia, è intervenuto ai microfoni ufficiali del club in occasione della vigilia del match Inter-Lazio, in programma domani alle ore 15:00. Le biancocelesti hanno concluso con successo le prime due partite della Serie A Women's Cup, vincendo contro il Napoli e il Parma in casa. A trovare il gol sono state Monnecchi, Masu e Camacho, autrice di una doppietta nella prima giornata della Competizione, Goldoni e Martin.

Le parole del mister Grassadonia

La squadra ha lavorato bene in settimana, abbiamo rivisto le cose fatte bene e meno nella gara contro il Parma. Ci siamo tuffati in questa preparazione nella gara contro l'Inter, questa qualificazione è nelle nostre mani adesso. È un obiettivo tanto importante affrontiamo la squadra più avanti rispetto a tutte per questa nuova stagione perchè ha fatto acquisti importanti. C'è la volontà e la curiosità di andarla a giocare per vedere anche a che punto siamo.

Che squadra è l'Inter?

Ha tantissime potenzialità sopratutto sul reparto avanzato. È completa in tutti i reparti, hanno rinforzato secondo me molto bene la rosa, alzando notevolmente le potenzialità. È una squadra che è abituata a giocare anche in Europa, ha fatto amichevoli importanti. Ogni partita è una scoperta e noi siamo curiosi di sapere a che punto siamo.

Un giudizio sul mister